Путину снова доложили о "захвате" Купянска

Российскому президенту Владимиру Путину снова доложили о захвате города Купянска Харьковской области. На этот раз хозяина Кремля порадовал своим докладом министр обороны Андрей Белоусов.

Свое заявление глава российского военного ведомства сделал в среду, 17 декабря, выступая на расширенной коллегии Минобороны РФ, пишет The Moscow Times.

Во время своего выступления Андрей Белоусов заявил, что населенный пункт заняла группировка российской оккупационной армии «Запад». По его словам, ВСУ «безуспешно пытаются вернуть» его под свой контроль.

Белоусов порадовал Путина тем, что очередной «захват» Купянска позволит расширить «полосу безопасности» в Харьковской области и снизить угрозы обстрелов северных районов «ЛНР», как в России называют оккупированную территорию Луганской области.

Глава российского военного ведомства также заверил, что оккупанты якобы окружили группировку ВСУ на левом берегу реки Оскол к востоку от Купянска.

Это уже не первое заявление российского военного командования о «взятии» Купянска.

20 ноября о «захвате» города Владимиру Путину докладывал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Тогда он также сообщил о наступлении российских войск «практически на всех направлениях».

Путин в ответ заявил, что, по имеющимся у него данным, в районе станции Купянск-Узловая «заблокировано 15 батальонов ВСУ».

На следующий день даже ряд российских Z-блогеров обвинили Герасимова в представлении Путину недостоверного отчета о ситуации в городе.

Напомним, в отчете Института изучения войны (ISW) сообщили, что Кремль пытается обесценить значение контратаки Сил обороны Украины в Купянске, одновременно распространяя заявления о якобы полном контроле над городом.

Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» Виктор Трегубов сообщил, что операция по освобождению и зачистке Купянска Харьковской области продолжается.