Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1814
Время на прочтение
1 мин

Путин сделал заявление о достижении целей войны против Украины

Владимир Путин цинично заговорил о «дипломатии», одновременно обещая достичь целей войны силой.

Автор публикации
Ирина Лабьяк
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент России Владимир Путин пригрозил, что Москва добьется достижения своих целей военным путем, если Украина и ее «зарубежные покровители» откажутся от разговора.

Об этом российский диктатор сказал во время выступления 17 декабря.

«Цели „специальной военной операции“ (войны против Украины — ред.), безусловно, будут достигнуты», — подчеркнул глава Кремля.

Он пригрозил добиться своего военным путем.

«Мы предпочли бы сделать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Но если противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения исторических земель (оккупации украинских территорий — ред.) военным путем», — добавил Путин.

Напомним, накануне спикер Кремля Дмитрий Песков цинично заявил о желании РФ «остановить войну», но исключительно путем достижения захватнических целей и обеспечения собственных интересов. В то же время Москва отвергла идею рождественского перемирия и готовится анализировать будущее заявление лидеров ЕС относительно гарантий безопасности для Киева.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о готовности Москвы к дипломатическому решению войны, утверждая, что стороны находятся «на пороге» соглашения. Однако Рябков сразу выдвинул ультиматумы: Кремль не пойдет на компромиссы по контролю над пятью оккупированными регионами Украины и категорически отвергает любое присутствие войск НАТО на украинской территории.

