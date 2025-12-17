Министр обороны России Андрей Белоусов / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о якобы подготовке объединенных вооруженных сил НАТО к противостоянию с РФ на рубеже 30-х годов.

Об этом глава российского Минобороны сказал во время выступления 17 декабря.

Белоусов обвинил лидеров Европы и Украину в якобы попытках уклониться от политико-дипломатических усилий по решению так называемого «украинского конфликта», то есть развязанной Россией войны.

Реклама

«Речь идет о затягивании конфликта с расчетом на максимальное ослабление нашей страны», — добавил министр.

Он также обвинил НАТО в подготовке к противостоянию с Россией.

«Одновременно началась форсированная подготовка объединенных вооруженных сил НАТО к противостоянию с Россией на рубеже 30-х годов. Такая политика создает реальные предпосылки для продолжения военных действий и в следующем, 2026 году. В связи с этим требуется и дальше навязывать противнику свою войну», — подчеркнул Белоусов.

К слову, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предупредил, что даже после заключения мирного соглашения с Украиной, Россия будет оставаться стратегической угрозой, поскольку передислоцирует войска к границам Финляндии и стран Балтии.

Реклама

В то же время депутат Бундестага Родерих Кизеветтер предупредил, что Россия разместила в Беларуси два армейских корпуса численностью около 360 тыс. боеготовых солдат, которые не задействованы в войне против Украины и предназначены для потенциального удара по НАТО. Депутат отметил, что через переход на военную экономику президент РФ Владимир Путин готовит сотни тысяч военных для масштабного конфликта с Европой, а критический период угрозы придется на 2026 — 2027 годы.