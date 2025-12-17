- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2147
- Время на прочтение
- 2 мин
В Кремле заговорили о войне России с НАТО и назвали дату
Андрей Белоусов посыпал обвинениями в адрес НАТО и заявил о неизбежности продолжения войны против Украины в 2026 году.
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о якобы подготовке объединенных вооруженных сил НАТО к противостоянию с РФ на рубеже 30-х годов.
Об этом глава российского Минобороны сказал во время выступления 17 декабря.
Белоусов обвинил лидеров Европы и Украину в якобы попытках уклониться от политико-дипломатических усилий по решению так называемого «украинского конфликта», то есть развязанной Россией войны.
«Речь идет о затягивании конфликта с расчетом на максимальное ослабление нашей страны», — добавил министр.
Он также обвинил НАТО в подготовке к противостоянию с Россией.
«Одновременно началась форсированная подготовка объединенных вооруженных сил НАТО к противостоянию с Россией на рубеже 30-х годов. Такая политика создает реальные предпосылки для продолжения военных действий и в следующем, 2026 году. В связи с этим требуется и дальше навязывать противнику свою войну», — подчеркнул Белоусов.
К слову, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предупредил, что даже после заключения мирного соглашения с Украиной, Россия будет оставаться стратегической угрозой, поскольку передислоцирует войска к границам Финляндии и стран Балтии.
В то же время депутат Бундестага Родерих Кизеветтер предупредил, что Россия разместила в Беларуси два армейских корпуса численностью около 360 тыс. боеготовых солдат, которые не задействованы в войне против Украины и предназначены для потенциального удара по НАТО. Депутат отметил, что через переход на военную экономику президент РФ Владимир Путин готовит сотни тысяч военных для масштабного конфликта с Европой, а критический период угрозы придется на 2026 — 2027 годы.