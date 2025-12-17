Весы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 18 декабря?

День истой и светлой космической энергетики, когда нельзя никого обижать, а можно и нужно говорить приятные слова, помогать и делать подарки. Все, что мы делали на протяжение подходящего к своему финалу лунного месяца, воплотиться в жизнь и обретет реальные формы. О том, как мы действовали в предыдущий период, позволят судить события дня: если все было сделано правильно, они окажутся позитивными и приятными, и наоборот — ошибки, как нечаянные, так и намеренные, могут принести неприятности. Расстраиваться по этому поводу не стоит — нужно сделать правильные вывода и исправить свои ошибки.

Весы

Весам, в отличие от других представителей зодиакального круга, звезды разрешают заниматься делами, имеющими серьезный финансовый подтекст: заключать важные сделки и подписывать серьезные — рассчитанные на длительную перспективу — договоры. Они обязательно приведут к успеху, но — с одним условием: такие действия должны быть продуманы заранее — сегодня принимать важные решения не следует, поскольку они — с большой долей вероятности — могут оказаться ошибочными.