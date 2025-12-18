ТСН у соціальних мережах

Рецепти
157
1 хв

Печериці, смажені на сковороді, зі сметаною: простий рецепт гарячої закуски

Печериці, смажені з цибулею в сметані, ідеально пасуватимуть до будь-якого гарніру або як гаряча закуска.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
30 хвилин
95 ккал
Печериці, смажені на сковороді, зі сметаною

Печериці, смажені на сковороді, зі сметаною / © Credits

Ситна, ароматна страва нашвидкуруч. Ці грибочки нікого не залишать байдужим.

Інгредієнти

печериці
700 г
цибуля ріпчаста
2 шт.
сметана 15-20%
150 г
олія
2 ст. л.
перець чорний мелений.
сіль

  1. Печериці помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на тонкі пластини.

  2. Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.

  3. У сковорідці на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю й обсмажте до м'якості, потім додайте гриби та смажте, доки не випарується вся рідина, посоліть, поперчіть і обсмажте ще 3-4 хвилини, потім додайте сметану, перемішайте й тушкуйте під закритою кришкою 3-5 хвилин.

Поради:

  • Гриби можна використовувати будь-які, але печериці готуються набагато швидше.

157
