- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 157
- Час на прочитання
- 1 хв
Печериці, смажені на сковороді, зі сметаною: простий рецепт гарячої закуски
Печериці, смажені з цибулею в сметані, ідеально пасуватимуть до будь-якого гарніру або як гаряча закуска.
Ситна, ароматна страва нашвидкуруч. Ці грибочки нікого не залишать байдужим.
Інгредієнти
- печериці
- 700 г
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- сметана 15-20%
- 150 г
- олія
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений.
-
- сіль
-
Печериці помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на тонкі пластини.
Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.
У сковорідці на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю й обсмажте до м'якості, потім додайте гриби та смажте, доки не випарується вся рідина, посоліть, поперчіть і обсмажте ще 3-4 хвилини, потім додайте сметану, перемішайте й тушкуйте під закритою кришкою 3-5 хвилин.
Поради:
Гриби можна використовувати будь-які, але печериці готуються набагато швидше.