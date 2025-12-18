РФ обстреляла манеж в Черкассах, где тренировались дети: подробности

Черкассах РФ ударила по легкоатлетическому манежу / © соцмережі

В ночь на 19 декабря российские оккупанты нанесли удар по украинской спортивной инфраструктуре. На этот раз целью вражеской атаки стал легкоатлетический манеж в Черкассах.

Об этом на своей странице сообщил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный .

По словам чиновника, удар был направлен на место, где обычно тренируются дети и готовятся к международным соревнованиям. Матвей Бедный остро раскритиковал действия оккупантов и обратился к мировому спортивному сообществу.

«Предварительно раненых нет. Нападение накануне всеукраинского легкоатлетического турнира еще раз показало: для агрессора не существует правил. Интересно, будет ли реакция на эти обстрелы со стороны Международного олимпийского комитета или международных спортивных федераций? Вот вам и «спорт вне политики…», — подчеркнул министр.

В Черкассах РФ ударила по легкоатлетическому манежу. Фото: Матвей Бедный / © соцмережі

Напомним, сегодня ночью Черкассы подверглись массированной атаке вражескими дронами. Россияне целили по критической инфраструктуре — часть города была обесточена. Энергетики продолжают работы.

Также сегодня в Одесском районе вражеский ударный беспилотник попал в частный автомобиль, двигавшийся через мост.