Черги на кордоні перед Різдвом – де найзручніше перетинати та чого очікувати

Черги на кордоні / © ТСН

Реклама

У Львівській області перед Різдвом спостерігається зростання пасажиропотоку на кордоні, проте черги різняться залежно від пункту пропуску.

Про ситуацію розповіли у Державній прикордонній службі України у Telegram.

Реклама

«Найбільше навантаження фіксують у „Шегинях“ та „Краківці“, тоді як найменші черги — у „Смільниці“ та „Нижанковичах“. Помірний трафік — у „Раві-Руській“, „Угриневі“ та „Грушеві“», — йдеться у повідомленні.

За прогнозами прикордонників, пасажиропотік на кордоні може зрости приблизно на чверть. Для ефективного обслуговування зростаючого трафіку персонал поступово збільшується, додають додаткові автоматизовані робочі місця та підтримується тісна координація з польськими колегами. У дні Різдва та Нового року очікується тимчасове зниження інтенсивності руху, а повільне зменшення пасажиропотоку передбачається після першого тижня січня.

Щоб скоротити час очікування на кордоні, радять користуватися менш завантаженими пунктами пропуску та планувати перетин у нічні або ранкові години.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у пункті пропуску «Солотвино — Сігету Мармацієй» від 2 грудня 2025 року тимчасово обмежили перетин для автомобілів у будні дні.