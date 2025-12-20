"Укрзалізниця" запускає додаткові вагони до Молдови через ситуацію на кордоні / © "Укрзалізниця"

Через ускладнення руху на автомобільному кордоні з Молдовою, національний перевізник «Укрзалізниця» оперативно збільшує кількість місць на рейси до Кишинева з Одеси та Києва.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

«Вже сьогодні протягом дня квитки надійдуть у продаж на дати, починаючи з 20.12. Це стало оперативною реакцією Укрзалізниці на ускладнення перетину молдовського кордону іншими видами транспорту», — уточнили в «Укрзалізниці».

Також зазначили, що постійно моніторять ситуацію і готові й надалі нарощувати місткість поїздів у цьому напрямку у разі потреби.

Нагадаємо, в Одеській області через російський удар по об’єкту інфраструктури поблизу населеного пункту Маяки тимчасово призупинено рух автотрасою Одеса–Рені, що суттєво ускладнило доїзд до низки пунктів пропуску на кордоні.

Раніше ми писали про те, що через російську атаку по Одесі у ніч проти 19 грудня мешканці одного з найбільших житлових масивів залишилися без електро-, водо- та теплопостачання.