Ворог атакував Одещину / © ГУ ДСНС в Одеській області

Реклама

В Одеської області забезпечено безпеку цивільного населення та нормальну роботу транспорту, попри обстріли регіону російськими окупантами. Пошкоджений міст буде відновлено, а організовані альтернативні переправи.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про ситуацію після атак РФ на транспортну інфраструктуру області.

«Рух цивільного автотранспорту мостом не зупинявся: навіть під час повітряних тривог ми організували безпечний переїзд людей, евакуацію автобусів та легкових транспортних засобів, щоб ніхто не залишився на ніч просто неба», — розповів Кіпер.

Реклама

Він уточнив, що ДСНС, поліція, спеціальні та комунальні служби працювали над кожним маршрутом, тому вже організовані альтернативні переправи.

«Ми розуміли, що таке може статися, тому влада та військове командування врахували всі можливі критичні сценарії. У південних районах Одеської області сформовано двотижневий запас ліків, який постійно поповнюється і надається лікарням», — зазначив Кіпер.

За його словами, забезпечено достатню кількість продуктів харчування та пального, в банкоматах є готівка, а пенсії доставляються вчасно.

«Ще вчора після першої атаки ворога я одразу набрав прем’єр-міністра Юлію Свириденко і доповів ситуацію. Було визначено чіткі першочергові заходи, які ми можемо зробити разом.

Обговорено ситуацію з міжнародними партнерами, підготовлено транзитні коридори, проведені перемовини з українськими та міжнародними перевізниками», — поінформував керівник Одеської ОВА.

Реклама

Він додав, що близько 200 пасажирів на напрямку Ізмаїл були переправлені альтернативними маршрутами, щоб уникнути транспортного колапсу на кордоні.

Кіпер також наголосив на трагедії 18 грудня: «На жаль, під час повітряної тривоги загинула мешканка нашого регіону, яка перебувала в автомобілі разом із дітьми. Це ще раз нагадує нам, наскільки безжалісною є війна і що цивільне населення страждає найбільше».

Резюмуючи, він запевнив, що міст буде відновлено, а додатково організовані альтернативні переїзди та налагоджено переправи.

Раніше повідомлялося, що через атаку РФ і пошкодження мосту в Маяках Одеської області люди не можуть потрапити з Одеси до Молдови і на південь регіону.

Реклама

Ми раніше інформували, що після удару по важливому мосту на Одещині в уряді зробили заяву про ціни на пальне, сполучення Одеса–Ізмаїл та ліквідацію наслідків обстрілу.