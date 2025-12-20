Погода на 20 грудня: синоптики попередили українців про небезпеку

Україну накриє туман / © unsplash.com

У суботу, 20 грудня, в Україні очікується хмарна погода. Опадів не буде, але прогнозують туман.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Упродовж доби в Україні переважатиме хмарна погода. Опадів не прогнозують, однак буде туман.

Вітер очікується зі змінних напрямків, а його швидкість становитиме 3 — 8 метрів за секунду.

Температура повітря не сильно відрізнятиметься від попередніх днів. Уночі та вдень синоптики прогнозують коливання від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

У західних і південних областях удень стовпчики термометрів піднімуться від 1 до 6 градусів тепла.

Погода у Києві та області

У Києві та Київській області в суботу, 20 грудня, очікується туман, який може суттєво ускладнити видимість на автошляхах.

Температура повітря на Київщині вночі та вдень коливатиметься від -2°С…+3°С. У столиці вночі очікується близько 0°С, вдень — + 1- 3°С тепла. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

