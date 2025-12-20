ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
367
Час на прочитання
1 хв

Погода на 20 грудня: синоптики попередили українців про небезпеку

Туман накриє усю Україну, а подекуди буде мороз. У Києві та області оголошено жовтий рівень небезпеки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Україну накриє туман

Україну накриє туман / © unsplash.com

У суботу, 20 грудня, в Україні очікується хмарна погода. Опадів не буде, але прогнозують туман.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Упродовж доби в Україні переважатиме хмарна погода. Опадів не прогнозують, однак буде туман.

Вітер очікується зі змінних напрямків, а його швидкість становитиме 3 — 8 метрів за секунду.

Температура повітря не сильно відрізнятиметься від попередніх днів. Уночі та вдень синоптики прогнозують коливання від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

У західних і південних областях удень стовпчики термометрів піднімуться від 1 до 6 градусів тепла.

Погода у Києві та області

У Києві та Київській області в суботу, 20 грудня, очікується туман, який може суттєво ускладнити видимість на автошляхах.

Температура повітря на Київщині вночі та вдень коливатиметься від -2°С…+3°С. У столиці вночі очікується близько 0°С, вдень — + 1- 3°С тепла. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Раніше ми писали про те, що Україна зустрічає зимове сонцестояння, та розповідали, якою буде погода в найкоротший день року.

Дата публікації
Кількість переглядів
367
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie