Як розпізнати дефіцит магнію в організмі / © Credits

Магній — це «паливо» для понад 300 життєво важливих біохімічних реакцій у нашому тілі, проте майже кожна друга людина живе в стані його хронічного дефіциту. Медики попереджають: дефіцит магнію часто маскується під звичайну втому або стрес, залишаючись недіагностованою роками.

Про це пише Wellbeing Nutrition.

Магній — незамінний мінерал, що керує понад 300 ферментативними реакціями в тілі. Він критично важливий для синтезу білка та ДНК, роботи м’язів і нервів, контролю тиску та зміцнення кісток.

Через поступовий розвиток симптомів дефіцит магнію називають «невидимим дефіцитом». Його ознаки часто ігнорують або плутають з іншими станами, хоча нестача цього мінералу одночасно впливає на кілька систем організму.

Експерти назвали 11 попереджувальних ознак дефіциту магнію.

Ранні попереджувальні ознаки

М’язові судоми та спазми

Брак магнію часто проявляється через проблеми з м’язами: це можуть бути болісні судоми вночі, сіпання ока або постійна напруженість у тілі.

Так стається тому, що магній контролює рух кальцію в м’язах. Коли магнію замало, м’язи не можуть розслабитися і починають мимоволі скорочуватися.

Втома та слабкість

Хронічна втома, яке не минає після тривалого відпочинку, може сигналізувати про низький рівень магнію. Цей мінерал необхідний для вироблення енергії на клітинному рівні, зокрема в мітохондріях, де виробляється клітинна енергія.

Коли запаси магнію закінчуються, клітинам організму важко ефективно виробляти енергію, що призводить до постійної втоми та непереносимості фізичних навантажень.

Порушення сну

Труднощі із засинанням або неспокійний сон можуть свідчити про дефіцит магнію. Цей мінерал допомагає активувати парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за відчуття спокою та розслаблення.

Магній також регулює вироблення мелатоніну, який є важливими для якісного сну.

Труднощі із засинанням або неспокійний сон можуть свідчити про дефіцит магнію. / © Credits

Часті перепади настрою

Тривожність, дратівливість або пригнічений настрій часто виникають через нестачу магнію.

Цей мінерал відповідає за те, як організм реагує на стрес. Якщо магнію мало, рівень гормону стресу (кортизолу) зростає, і ви стаєте набагато чутливішими до будь-яких переживань.

Порушення серцевого ритму

У міру того як дефіцит магнію прогресує, людина починає відчувати виразні перебої в роботі серця, такі як прискорене серцебиття, порушення ритму або неприємне відчуття дискомфорту в ділянці грудей.

Оскільки магній відіграє ключову роль у забезпеченні правильних електричних сигналів у серцевому м’язі, його нестача порушує стабільну роботу серця. Це може призвести до розвитку аритмій та суттєво підвищити ризик виникнення складних серцево-судинних патологій.

Проблеми із травленням

Магній допомагає розслабити гладку мускулатуру травного тракту та підтримує правильну моторику кишечника.

Дефіцит магнію може спричинити закреп, нудоту та втрату апетиту. Водночас проблеми із травленням можуть погіршити засвоєння магнію.

Головні болі та мігрені

Часті головні болі або збільшення кількості епізодів мігрені можуть свідчити про низький рівень магнію.

Дослідження показують, що люди з мігренню зазвичай мають низький рівень магнію.

Цей мінерал допомагає регулювати нейромедіатори та функцію кровоносних судин, що є важливими факторами розвитку головного болю.

Часті головні болі або збільшення кількості епізодів мігрені можуть свідчити про низький рівень магнію / © Associated Press

Проблеми з кістками та суглобами

Магній відіграє критичну роль у підтримці міцності скелета, оскільки він тісно взаємодіє з кальцієм та вітаміном D.

Оскільки близько 60% запасів цього мінералу зосереджено саме в кістковій тканині, його хронічна нестача провокує демінералізацію та поступове зниження щільності кісток. Такі процеси неминуче призводять до підвищення крихкості скелета, зростання ризику переломів, а також появи дискомфорту в суглобах.

Серйозні попереджувальні знаки

Проблеми з пам’яттю

Магній має вирішальне значення для стабільної роботи мозку, оскільки він забезпечує правильне функціонування нейромедіаторів та підтримує цілісність гематоенцефалічного бар’єра.

Тривалий дефіцит цього мінералу негативно позначається на когнітивних функціях, що призводить до появи «затьмареності» мозку, проблем із пам’яттю та суттєвого зниження концентрації уваги.

Дисбаланс цукру в крові

Магній відіграє життєвоважливу роль у метаболізмі глюкози та чутливості до інсуліну. Дефіцит може сприяти інсулінорезистентності та збільшувати ризик розвитку діабету другого типу.

Люди з діабетом часто мають низький рівень магнію, що створює цикл, коли дефіцит погіршує контроль рівня цукру в крові.

Дисфункція імунної системи

Часті інфекції, повільне загоєння ран та посилені запальні реакції можуть свідчити про серйозний дефіцит магнію. Цей мінерал підтримує функцію імунних клітин та допомагає регулювати запальні шляхи в організмі.

Що викликає дефіцит магнію

Сучасний раціон є головним чинником дефіциту магнію, оскільки оброблені продукти та рафіновані зерна втрачають до 80% цього мінералу. Ситуацію погіршує виснаження сільськогосподарських ґрунтів, через що навіть цільні овочі та зелень містять менше поживних речовин, ніж раніше.

Хронічний стрес створює замкнене коло: організм активно витрачає запаси магнію та виводить його з сечею, а низький рівень мінералу, своєю чергою, робить людину ще вразливішою до емоційних навантажень. Також вимиванню магнію сприяє надмірне вживання алкоголю.

Додатковими факторами є певні стани здоров’я, зокрема діабет і хвороби нирок.

Важливу роль відіграють і вікові зміни: через зниження кислотності шлункового соку з часом організму стає значно складніше засвоювати мінерали з їжі.

Раніше ТСН.ua розповідав, що потрібно їсти увечері, аби краще спати.