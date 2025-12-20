Путин воюет не за территорию: Зеленский объяснил цель Кремля

Война России против Украины / © ТСН.ua

Российский президент Владимир Путин начал войну не только ради украинского Донбасса, он не удовлетворится «куском земли».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Португалии в Киеве.

«Он [президент РФ Владимир Путин] хочет все решать сам или со своими друзьями — такими же, как он», — заявил украинский президент.

Зеленский отметил, что российская агрессия в Украине — это нечто большее, чем просто война ради территории.

«Россия никогда не удовлетворится тем или иным куском нашей земли. Если кто-то ей что-то подарит, она не удовлетворится», — сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что решение по территориальным вопросам должен принимать украинский народ. По его словам, предложения США по Донбассу, которые фактически отражают позицию РФ, не отвечают интересам Украины.

Ранее в Кремле заявили, что «рано или поздно» вся территория Донбасса перейдет под полный контроль России - «если не переговорным путем, то военным».