ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
68
Время на прочтение
1 мин

Путин воюет не за территорию: Зеленский объяснил цель Кремля

Украинский президент подчеркнул, что российская агрессия в Украине — это нечто большее, чем просто война ради территории.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Война России против Украины

Война России против Украины / © ТСН.ua

Российский президент Владимир Путин начал войну не только ради украинского Донбасса, он не удовлетворится «куском земли».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Португалии в Киеве.

«Он [президент РФ Владимир Путин] хочет все решать сам или со своими друзьями — такими же, как он», — заявил украинский президент.

Зеленский отметил, что российская агрессия в Украине — это нечто большее, чем просто война ради территории.

«Россия никогда не удовлетворится тем или иным куском нашей земли. Если кто-то ей что-то подарит, она не удовлетворится», — сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что решение по территориальным вопросам должен принимать украинский народ. По его словам, предложения США по Донбассу, которые фактически отражают позицию РФ, не отвечают интересам Украины.

Ранее в Кремле заявили, что «рано или поздно» вся территория Донбасса перейдет под полный контроль России - «если не переговорным путем, то военным».

Дата публикации
Количество просмотров
68
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie