Гламур
459
2 хв

Даша Квіткова зізналася, як її наречений реагує на пристрасні рухи з Котом на "Танцях з зірками"

Блогерка розповіла про підтримку від коханого протягом підготовки до шоу.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Даша Квіткова і Володимир Бражко, Євген Кот

Українська блогерка Даша Квіткова висловилася про ревнощі у стосунках з нареченим, футболістом Володимиром Бражком під час її участі у проєкті «Танці з зірками».

Як відомо, 28 грудня о 20:00 на головний паркет країни Квіткова вийде разом зі своїм партнером Євгеном Котом. Поки що про танець пари відомо доволі мало, але з репетиції стає зрозуміло, що на глядачів чекають справжні пристрасті. У проєкті «Люкс ФМ» Даша зізналася, як насправді її наречений на таке реагує.

За словами блогерки, у них в родині про жодні ревнощі й мови немає. Все тому, що закохані навчилися розділяти професійне та особисте. Тим не менш, Квіткова говорить, що Бражко протягом періоду підготовки вже бачився з її партнером Котом і спілкувався з ним. А також зірка регулярно ділиться своїми досягненнями у танцях, чим неймовірно тішить футболіста.

Даша Квіткова і Євген Кот

Даша Квіткова і Євген Кот

«Вова прийшов на тренування, познайомився з Женею. Вони поспілкувалися. Він посидів на тренуванні, подивився. І побачив, що ми з Женею сприймаємо одне одного як партнери, яким треба гарно станцювати. Йому цікаво, як минають тренування, і він просить показати. А потім каже: „Ти така молодець, що такі підтримки робиш“. А я сиджу й думаю, ну яка я молодець, я ж тут ногу не вирівняла, щось неправильно зробила», — поділилася Даша.

До слова, благодійний спецвипуск шоу «Танці з зірками» вийде в ефірі каналу «1+1 Україна» 28 грудня о 20:00. Під час програми збиратимуть кошти на спеціалізовані евакуаційні автомобілі, які допомагають оперативно доправляти поранених військових до медичних закладів.

Нагадаємо, нещодавно зірка «Холостяка» Олександр Терен розповів про зміни в особистому житті. Він закрутив новий роман і вперше показав свою кохану, яку приховував.

459
