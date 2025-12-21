Известный украинский актер экстремально похудел почти на 10 кг и шокировал методом: "Это была вся моя еда"

Иван Шаран

Украинский актер Иван Шаран рассказал о своем экстремальном похудении.

Так, артист потерял почти 10 кг в максимально сжатые сроки. И все это для перевоплощения в персонажа Виктора в фильме «Памфир». Шаран рассказал о непростом опыте трансформации в интервью проекту «Главная роль». По словам актера, требование похудеть он услышал сразу после утверждения на роль от режиссера ленты Дмитрия Сухолиткого-Собчука. Персонаж должен был выглядеть худощавым и истощенным, однако реалии съемок внесли свои коррективы.

Во время экспедиции в Верховину, где команда готовилась к работе, актер старался соблюдать режим — меньше ел, занимался спортом и бегал. Однако жизнь в гуцульских семьях сломала все планы.

«Одним из важных моментов стало сбрасывание веса на шесть кг. Мы поехали в экспедицию в Верховину, я настроился на похудение, начал меньше есть, фитнес, начал бегать. Но гуцулы едят не так, как мы, когда одно блюдо на завтрак, а три. Например, банош со шкварками, брынза и еще что-то. Я начал уплетать», — вспоминает Иван.

Иван Шаран в фильме «Памфир»

Ситуация стала критической уже в начале репетиций. Во время первой сцены режиссер и оператор обратили внимание, что актер совсем не соответствует нужной форме. Поэтому Шаран сразу взялся за себя максимально жестко. Он нанял фитнес-тренеров для ежедневных тренировок и сел на строгую диету. Самым тяжелым, признается актер, стал финальный этап — за неделю до достижения нужного веса он фактически отказался от еды.

«Дима говорит: „Шаран, ты что? Я тебя сниму с роли. Ты должен быть худощавым“. После экспедиции я вернулся в Киев, нанял двух фитнес-тренеров. Была очень жесткая диета. И за неделю до того, чтобы я весил 65 килограммов, я сидел на одной воде, выпивал литр воды в день с добавлением чайной ложки меда, мяты и лимона. И все. Это была вся моя еда. И так я похудел», — поделился актер.

