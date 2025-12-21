Джордж Клуни сообщил о потере родного человека: "Никогда не встречал такой храбрости"

Джордж Клуни / © Associated Press

Американский актер Джордж Клуни сообщил о горе в семье.

Так, 20 декабря голливудская звезда подтвердил смерть своей старшей сестры — художницы Аделии Зейдлер, которая длительное время боролась с онкологическим заболеванием. Сестра актера ушла из жизни 19 декабря в медицинском центре города Эджвуд в штате Кентукки. Как отмечается, в свои последние часы она находилась рядом с людьми, которых искренне любила, пишет People.

Клуни признался, что Аделия была для него примером силы духа и мужества. По словам актера, даже в самые сложные периоды болезни она не теряла оптимизма и достоинства. Актер добавил, что он и его жена Амаль Клуни тяжело переживают эту потерю и долго будут скучать по родному человеку.

Джордж Клуни и его сестра рядом / © Associated Press

«Моя сестра Ада была моей героиней. Она с невероятным мужеством и светом в сердце проходила этот путь. Я никогда не встречал такой храбрости в людях», — поделился Джордж Клуни.

Известно, что Аделия Зейдлер была не только талантливой художницей, но и педагогом. Несколько лет она преподавала искусство в начальной школе, активно участвовала в культурной жизни общества, была участницей художественных объединений и книжного клуба. В юности ее академические успехи отметили на национальном уровне. Прощание с Аделией Зейдлер запланировано на 22 декабря.

