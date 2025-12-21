ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
214
Час на прочитання
2 хв

Джордж Клуні повідомив про втрату рідної людини: "Ніколи не зустрічав такої хоробрості"

Актор шанував пам’ять покійної сестри.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Джордж Клуні

Джордж Клуні / © Associated Press

Американський актор Джордж Клуні повідомив про горе в родині.

Так, 20 грудня голлівудська зірка підтвердив смерть своєї старшої сестри — художниці Аделії Зейдлер, яка тривалий час боролася з онкологічним захворюванням. Сестра актора пішла з життя 19 грудня в медичному центрі міста Еджвуд у штаті Кентуккі. Як зазначається, у свої останні години вона перебувала поруч із людьми, яких щиро любила, пише People.

Клуні зізнався, що Аделія була для нього прикладом сили духу й мужності. За словами актора, навіть у найскладніші періоди хвороби вона не втрачала оптимізму та гідності. Актор додав, що він та його дружина Амаль Клуні важко переживають цю втрату і довго сумуватимуть за рідною людиною.

Джордж Клуні та його сестра поруч / © Associated Press

Джордж Клуні та його сестра поруч / © Associated Press

«Моя сестра Ада була моєю героїнею. Вона з неймовірною мужністю та світлом у серці проходила цей шлях. Я ніколи не зустрічав такої хоробрості в людях», — поділився Джордж Клуні.

Відомо, що Аделія Зейдлер була не лише талановитою художницею, а й педагогинею. Кілька років вона викладала мистецтво в початковій школі, активно долучалася до культурного життя громади, була учасницею мистецьких об’єднань та книжкового клубу. У юності її академічні успіхи відзначили на національному рівні. Прощання з Аделією Зейдлер заплановане на 22 грудня.

Нагадаємо, нещодавно Україну сколихнула звістка про смерть співака Степана Гіги. Після похорону його діти розсекретили, що буде з його творчим спадком.

Дата публікації
Кількість переглядів
214
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie