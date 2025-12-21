Джордж Клуні повідомив про втрату рідної людини: "Ніколи не зустрічав такої хоробрості"

Джордж Клуні / © Associated Press

Американський актор Джордж Клуні повідомив про горе в родині.

Так, 20 грудня голлівудська зірка підтвердив смерть своєї старшої сестри — художниці Аделії Зейдлер, яка тривалий час боролася з онкологічним захворюванням. Сестра актора пішла з життя 19 грудня в медичному центрі міста Еджвуд у штаті Кентуккі. Як зазначається, у свої останні години вона перебувала поруч із людьми, яких щиро любила, пише People.

Клуні зізнався, що Аделія була для нього прикладом сили духу й мужності. За словами актора, навіть у найскладніші періоди хвороби вона не втрачала оптимізму та гідності. Актор додав, що він та його дружина Амаль Клуні важко переживають цю втрату і довго сумуватимуть за рідною людиною.

Джордж Клуні та його сестра поруч / © Associated Press

«Моя сестра Ада була моєю героїнею. Вона з неймовірною мужністю та світлом у серці проходила цей шлях. Я ніколи не зустрічав такої хоробрості в людях», — поділився Джордж Клуні.

Відомо, що Аделія Зейдлер була не лише талановитою художницею, а й педагогинею. Кілька років вона викладала мистецтво в початковій школі, активно долучалася до культурного життя громади, була учасницею мистецьких об’єднань та книжкового клубу. У юності її академічні успіхи відзначили на національному рівні. Прощання з Аделією Зейдлер заплановане на 22 грудня.

