Тарасов наголошує, що головне завдання школи — дати ветеранам реальні інструменти для відновлення після війни.

«Школа для ветеранів — це не про лекції. Це про те, як реально відкрити свою справу і знайти себе в нових умовах», — сказав він.

Програма передбачає практичну участь на виробничих майданчиках I&U Group, індивідуальний супровід тренерів та можливість створити власний мікробізнес у сільських громадах.

Курси будуть безкоштовними для військовослужбовців та їхніх родин.