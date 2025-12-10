- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 1 хв
“Повернути людей до життя”: Сергій Тарасов створює Школу ветеранів з практичним навчанням у сільському секторі Актуально
Наступного року в Україні з’явиться новий формат підтримки для військових — Школа ветеранів, яку створює аграрій Сергій Тарасов.
Тарасов наголошує, що головне завдання школи — дати ветеранам реальні інструменти для відновлення після війни.
«Школа для ветеранів — це не про лекції. Це про те, як реально відкрити свою справу і знайти себе в нових умовах», — сказав він.
Програма передбачає практичну участь на виробничих майданчиках I&U Group, індивідуальний супровід тренерів та можливість створити власний мікробізнес у сільських громадах.
Курси будуть безкоштовними для військовослужбовців та їхніх родин.