Памела Андерсон розсекретила роман із відомим актором і здивувала заявою про їхні стосунки зараз

Памела Андерсон та Ліам Нісон / © Associated Press

Американська акторка та модель Памела Андерсон розсекретила роман із відомим англійським та ірландським актором Ліамом Нісоном, який старший за неї на 15 років.

Парочка разом знімалась в комедії "Голий пістолет". Поведінка акторів під час прем'єрних показів стрічки натякала, що між ними дещо більше, аніж просто дружба. Врешті, Памела Андерсон виданню People зізналась, що в неї дійсно були романтичні стосунки з Ліамом Нісоном. Роман акторів розпочався після закінчення знімань фільму. Ба більше, вони навіть жили разом, хоч і в різних кімнатах.

"Якщо вам так хочеться знати, у нас з Ліамом були романтичні стосунки недовго, але лише після закінчення знімань", — запевняє модель.

Памела Андерсон та Ліам Нісон / © Associated Press

Хоч Ліам Нісон був серйозно налаштований щодо Памели Андерсон і навіть називав її майбутньою "місіс Нісон", але їхні стосунки не тривали довго. Пара розійшлась, оскільки вирішила зосередитися на кар'єрі. Проте Андерсон вважає Нісона своїм найкращим другом, на якого може покладатися.

"Ми розійшлися, щоб працювати над іншими фільмами. Я обожнюю Ліама, але, чесно кажучи, ми кращі друзі. Він дуже підтримує цей новий напрямок у моїй кар'єрі та люб'язно каже, що дуже пишається мною. Я впевнена, що ми завжди будемо в житті одне одного", — підсумувала акторка.

