Китай посилює військову співпрацю з Росією: Зеленський заявив про нові розвіддані

Володимир Зеленський та Олег Іващенко / © Володимир Зеленський

Китай робить кроки для активізації співпраці з Росією, зокрема у сфері військової промисловості, і це підтверджують також розвідки партнерів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.

"Фіксуємо посилення фактично десуверенізації частини російської території на користь Китаю. Йдеться передусім про використання ресурсозабезпечених земель і продаж дефіцитних ресурсів Китаю", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна бачить суттєве нарощування залежності російської економіки та державної системи від Пекіна. Окремо він підкреслив, що Китай розширює взаємодію з Кремлем саме у чутливих секторах.

"Китай робить кроки на активізацію співпраці з Росією, зокрема у сфері воєнної промисловості. Розвідки партнерів мають аналогічну інформацію", — заявив глава держави.

Зеленський доручив СЗР детально відстежувати всі аспекти взаємодії між Москвою та Пекіном:

"У всіх аспектах, що стосуються національних інтересів України, а також інтересів наших партнерів у Європі та Америці. Глобальна безпека не повинна програвати через те, що в Росії не зменшується апетит до агресії".

Іващенко також доповів про політичні кампанії, які Росія запускає з метою дестабілізації ситуації в Україні.

"Будемо протидіяти та блокувати діяльність усіх субʼєктів, які допомагають ворогу", — додав Зеленський.

Президент також повідомив, що СЗР продовжує роботу з повернення викрадених українських дітей і з питань обміну полонених, подякувавши всім, хто залучений до цих процесів.

Раніше президент Зеленський заявив, що не бачить зацікавленості Китаю у швидкому закінченні війни, оскільки Пекіну "невигідна слабка Росія".