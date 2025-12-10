Експерт розкрив, що насправді стоїть за гучними словами Трампа про "мир в Україні"

Дональд Трамп / © Associated Press

У недавньому інтерв’ю президент США Дональд Трамп заявив, що саме Україна «блокує» мирний план і має погодитись на умови завершення війни, які просувають Штати. Ці слова пролунали вже не вперше та можуть свідчити про посилення тиску адміністрації чинного глави США на Київ.

Про це в інтерв′ю «Telegraf» розповів очільник Інституту американістики Владислав Фарапонов.

За його словами, інтерв’ю Трампа не варто розглядати як щось несподіване, оскільки ця риторика логічно продовжує попередні висловлювання американського президента, його радника Віткоффа та інших представників адміністрації.

Експерт наголошує, що вони демонструють неповне розуміння українського контексту.

На думку Фарапонова, Трамп не любить вдаватися до деталей, і його сприйняття української влади формує хибне уявлення про внутрішню політику Києва.

«І, звичайно, це російська історія, думаю, що росіяни у своїх контактах з Віткоффом не шкодували часу, щоб сказати, що вибори також мають бути — це частина врегулювання. Тому, думаю, це має бути звичною історією для нас», — вважає експерт.

Фарапонов закликав не сприймати ці заяви як фінальний тиск у переговорах або тиск на фінальному етапі, оскільки бажання Трампа якнайшвидше завершити війну — не новина.

«Йому не так важливо за чий кошт, або коштом чого це буде, аби це тільки працювало. Тому, власне, він так і ставиться до цього», — сказав він.

Експерт додав, що навряд чи цій заяві варто дивуватися, оскільки вона є логічним продовженням загальної позиції американського президента, орієнтованої на швидкий результат.

Нагадаємо, раніше FT писало, що спеціальний радник Трампа Стів Віткофф і зять американського президента Джаред Кушнер під час зустрічі з Володимиром Зеленським наполягали на швидкому рішенні щодо миру. Джерела видання стверджували, що Трамп хотів би бачити угоду вже до Різдва.