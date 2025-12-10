Трамп у гучному інтерв'ю розніс Європу і звинуватив у слабкості: як відреагували на континенті

Дональд Трамп. / © Associated Press

Днями президент США Дональд Трамп дав грандіозне інтерв'ю виданню Politico. У ньому американський лідер не лише зробив низку заяв про війну та вибори в Україні, а також мирні переговори з Росією, а ще й розкритикував Європу та європейських лідерів.

То ж що наговорив Трамп в розмові та як відреагували на його заяви у Європі, оцінило видання Sky News.

Що сказав Трамп

Спочатку президент США розкритикував європейських лідерів за нездатність припинити війну між Росією та Україною. Мовляв, у Європі «говорять, але нічого не роблять», бо столиці перш за все зосереджені на «політичній коректності, і це робить їх слабкими».

«Вони говорять, але нічого не роблять. А війна просто триває й триває», – сказав він.

Трамп оминув у розмові те, що Кремль не показує жодної зацікавленості та реальних дій до миру в Україні. Натомість переклав провину на Київ та його союзників у Європі та зухвало заявив, що Москва має «перевагу» і «розмір переможе».

«Я думаю, якби я не був президентом, у нас була б Третя світова війна», – припустив американський лідер.

У розмові з Politico Трамп також сказав, що йому подобається більшість нинішніх лідерів Європи, але вони «руйнують» свої країни своєю міграційною політикою. Ба більше, він амбітно зауважив, мовляв, «більшість європейських країн... вони занепадають».

«Європа — це інше місце, і якщо вона продовжуватиме так, як йде зараз, то Європи не буде… на мою думку, багато з цих країн більше не будуть життєздатними країнами. Їхня імміграційна політика — це катастрофа», - сказав очільник Білого дому.

Реакція Європи

Критики стверджують, що своїм інтерв’ю очільник Білого дому неабияк підбадьорив Кремль. Ба більше - його коментарі викликали реакцію не лише політиків. Зокрема, Папа Лев заявив, що «шукати мирну угоду без залучення Європи до переговорів нереально, враховуючи, що війна відбувається в Європі».

Своєю чергою, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, говорячи про нову стратегію національної безпеки США, наголосив: хоча деякі пункти Трампа можна зрозуміти, він відкидає ідею про те, що Вашингтону потрібно «врятувати демократію» в Європі. Він також зауважив, що Європа повинна стати більш незалежною від Америки у своїй політиці безпеки.

«Я не бачу жодної потреби в Америці прагнути врятувати демократію в Європі. Якби було необхідно її врятувати, ми б впоралися з цим самостійно», - наголосив німецький політик.

Президент Європейської Ради Антоніо Коста вже застеріг адміністрацію Білого дому від втручання у справи Європи.

«Це означає, що ми не повинні втручатися у внутрішнє політичне життя наших країн... Ми поважаємо вибір американців, і вони повинні поважати демократичний вибір наших громадян», - заявив європосадовець.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на гучні заяви американського колеги Дональда Трампа, які той озвучив в інтерв’ю Politico. Зокрема, Трамп заявив, мовляв, Україна має провести вибори, бо «вже не схожа на демократію», а також припустив, що Зеленському доведеться погодитися на територіальні поступки, оскільки він «програє».