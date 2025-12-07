Відомий український ведучий через рік після розлучення натякнув на новий роман пікантним фото

Євген Фешак / © скриншот з відео

Український ведучий та продюсер Євген Фешак після заяви про розлучення з ексдружиною натякнув на нові стосунки.

Так, у фотоблогу шоумен показався в одному з розкішних готелів Львова. Та як виявилося, на відпочинок він приїхав не сам. Компанію йому склала загадкова брюнетка. Саме її у білизні та колготках Євген сфотографував у просторому номері. На тлі дівчини видніються також два келихи й пляшки з алкоголем. Крім того, продюсер не втратив можливості загадково пожартувати, чим ще більше підлив олії у вогонь.

«А мене попереджали… Холостякам треба тримати двері номеру закритими», — з гумором підмітив Фешак без вдавання в подробиці.

Сториз Євгена Фешака / © instagram.com/feshak_eugenio

І хоч дівчина позувала спиною до камери, стає зрозуміло, що це одна з ведучих компанії, генеральним продюсером якої є Фешак. Зокрема, дослідивши сторінки в Instagram і помітивши однакові геолокації у сториз, ми з’ясували, що це Таня Лі. У фотоблогу зірка не приховує, що дійсно відпочиває у тому ж готелі, що і продюсер, і показалася у SPA. А перед цим ведуча ще й похизувалася своїми коштовними подарунками від святого Миколая, справжнє обличчя якого показувати поки не готова.

Сториз Тані Лі / © instagram.com/tanya_li_music

Сториз Тані Лі / © instagram.com/tanya_li_music

Таня Лі / © instagram.com/tanya_li_music

