Проспорт
339
Біатлон: результати жіночої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Естерсунді

Єдина українка Дарина Чалик не потрапила до залікової зони у персьюті.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Дарина Чалик

Дарина Чалик / © biathlon.com.ua

У неділю, 7 грудня, в останній змагальний день першого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну в ній представляла одна спортсменка – Дарина Чалик, яка за підсумками спринту стартувала 46-ю.

У персьюті Дарина з чотирма колами штрафу фінішувала 52-ю.

Таким чином, Україна закінчила етап Кубка світу в Естерсунді без залікових очок в жіночих особистих гонках.

Переможницею персьюту стала австрійка Ліза Тереза Гаузер. Другою фінішу дісталася фінка Суві Мінккінен, а замкнула призову трійку шведка Анна Магнуссон.

Кубок світу з біатлону: результати жіночої гонки переслідування в Естерсунді

1. Ліза Тереза Гаузер (Австрія, 0+0+0+0) 30:14.2

2. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+0+0+1) +2.5

3. Анна Магнуссон (Швеція, 1+0+0+0) +31.8

4. Каміль Бене (Франція, 0+0+0+0) +38.7

5. Марен Кіркейде (Норвегія, 0+0+0+1) +1:00.0

6. Люція Харватова (Чехія, 0+0+1+1) +1:07.4

52. Дарина Чалик (0+1+2+1) +4:14.1

Сьогодні етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді закриється чоловічою гонкою переслідування, яка розпочнеться о 16:15 за київським часом. Україну представлять Віталій Мандзин (стартує 24-м) і Богдан Борковський (стартує 43-м).

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що Україна виграла "золото" на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики.

