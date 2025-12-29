Топ-5 головні інтер’єрні тренди 2026 року: на що звернути увагу

Топ-5 головні інтер’єрні тренди 2026 року / © Associated Press

За даними видання Martha Stewart, у 2026 році власники квартир і будинків прагнутимуть виразити себе через інтер’єр, створюватимуть простір, який відображатиме їхні спогади, стиль і інтереси. Якщо ви хочете залишатися на хвилі актуального, ось п’ять головних тенденцій, які будуть всюди наступного року.

Галереї на стінах

Галерея на стіні — це не просто декор, а спосіб розповісти історію вашого життя. У 2026 році цей тренд набирає обертів. Змішуйте пам’ятні фото та унікальні знахідки, які відображають ваш характер. Старі рамки з секондгенду, фотографії з сімейного альбому чи маленькі сувеніри стануть чудовим початком для вашої персональної галереї.

Декоративні сходи

Сходи перестають бути лише утилітарним елементом і стають справжньою «родзинкою» дому. У мережі пошуки дизайну сходів із цікавими плитками, килимовими доріжками та сміливими кольорами зросли і це дає змогу швидко та без ремонту навіть орендарям оновити простір. Якщо у вас немає сходів, створіть «вау» ефект у передпокої за допомогою килимка, дзеркала чи настінного світильника.

Ванна у вінтажному стилі

Ванна кімната перестає бути лише функціональним простором. У 2026 році популярні ретро-елементи: ніжки у ваннах, кольорова плитка, латунні змішувачі та класичні умивальники. Це не просто естетика, це спосіб надати дому характеру та відчути старовинний шарм у повсякденності.

Простір для добробуту

Піклування про себе стає модою: йога, пілатес, сауни та холодні ванни для відновлення — усе це можна організувати вдома. Зростає інтерес до обладнання для домашніх тренажерів, саун та зон для медитації. Такі кімнати допомагають перезарядитися після напруженого дня та роблять дім вашим особистим оазисом.

Акцентна плитка

Плитка — чудовий спосіб зробити інтер’єр виразнішим. Кам’яна чи мозаїчна плитка активно використовуватиметься як у ванних, так і на кухні чи навіть у дворі. Зростає популярність креативних малюнків і нестандартного оформлення від стін до підлоги.

У 2026 році дім стає простором для самовираження. Головне — не боятися експериментів і додавати елементи, які відображають ваш характер і стиль життя.