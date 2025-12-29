Топ-5 главных интерьерных трендов 2026 года: на что обратить внимание

Топ-5 главных интерьерных трендов 2026 года / © Associated Press

По данным издания Martha Stewart, в 2026 году владельцы квартир и домов будут стремиться выразить себя через интерьер, создавать пространство, которое будет отражать их воспоминания, стиль и интересы. Если вы хотите оставаться на волне актуального, вот пять главных тенденций, которые будут повсюду в следующем году.

Галереи на стенах

Галерея на стене — это не просто декор, а способ рассказать историю вашей жизни. В 2026 году этот тренд набирает обороты. Смешивайте памятные фото и уникальные находки, которые отражают ваш характер. Старые рамки из секондхенда, фотографии из семейного альбома или маленькие сувениры станут отличным началом для вашей персональной галереи.

Декоративная лестница

Лестница перестает быть только утилитарным элементом и становится настоящей «изюминкой» дома. В сети поиски дизайна лестницы с интересными плитками, ковровыми дорожками и смелыми цветами выросли и это позволяет быстро и без ремонта даже арендаторам обновить пространство. Если у вас нет лестницы, создайте «вау» эффект в прихожей с помощью коврика, зеркала или настенного светильника.

Ванна в винтажном стиле

Ванная комната перестает быть только функциональным пространством. В 2026 году популярны ретро-элементы: ножки в ваннах, цветная плитка, латунные смесители и классические умывальники. Это не просто эстетика, это способ придать дому характер и почувствовать старинный шарм в повседневности.

Пространство для здоровья

Забота о себе становится модой: йога, пилатес, сауны и холодные ванны для восстановления — все это можно организовать дома. Растет интерес к оборудованию для домашних тренажеров, саун и зон для медитации. Такие комнаты помогают перезарядиться после напряженного дня и делают дом вашим личным оазисом.

Акцентная плитка

Плитка — отличный способ сделать интерьер более выразительным. Каменная или мозаичная плитка активно будет использоваться как в ванных, так и на кухне или даже во дворе. Растет популярность креативных рисунков и нестандартного оформления от стен до пола.

В 2026 году дом становится пространством для самовыражения. Главное — не бояться экспериментов и добавлять элементы, которые отражают ваш характер и стиль жизни.