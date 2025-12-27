7 трендов наружного освещения, на которые не стоит тратить деньги / © Associated Press

Реклама

Оно подчеркивает текстуры, делает пространство более безопасным, создает настроение и продлевает жизнь дома далеко за пределы заката. Но, и это важно, не каждый тренд из Pinterest или Instagram стоит инвестиций. Издание Martha Stewart рассказало, что некоторые популярные решения быстро теряют актуальность, имеют устаревший вид или же просто портят атмосферу.

Световые гирлянды и LED-ленты

Они выглядят очаровательно на фото, но в реальной жизни часто становятся проблемой. Гирлянды, развешанные повсюду, не дают достаточного света, постоянно падают и выглядят дешево.

LED-ленты же часто придают пространству коммерческий вид, больше похожий на ресторан или торговый центр, чем на уютный дом. К тому же они быстро загрязняются, портятся от погоды и имеют неопрятный вид.

Реклама

Лучшее решение: многослойное освещение — бра, подсветка деревьев, точечные светильники, это создает глубину и позволяет регулировать атмосферу.

Стеклянные подвесные светильники

Да, они красивы, но только первые несколько недель. Стеклянные подвесы на улице почти невозможно держать чистыми из-за насекомых, паутины и пыли. Вместо эффектного акцента вы получаете постоянный уход и раздражение.

Лучшее решение: светильники из металла, керамики или специальных погодоустойчивых материалов, созданные именно для наружных зон.

Цветные LED-системы

Возможность менять цвета одним кликом кажется магической, особенно на праздники. Но очень быстро этот эффект надоедает. В другие дни года такой двор выглядит как парк развлечений. Цветной свет нарушает естественную гармонию сада и у него искусственный вид.

Реклама

Лучшее решение: теплый белый свет с диммированием — он универсальный, уютный и вневременной.

Солнечные фонари на ножках

Кажутся бюджетным и простым решением, но имеют массу минусов. Они удешевляют вид сада. Такие светильники часто падают от ветра, светят неравномерно и быстро выходят из строя.

Лучшее решение: низковольтные стационарные светильники — стабильные, аккуратные и долговечные.

Слишком большие светильники

Масштаб имеет значение. Большой светильник может быть эффектным, но только при условии правильно подобранных пропорций. Если мебель и пространство не соответствуют размеру света — вид будет странным.

Реклама

Лучшее решение: соотносить размер светильников с площадью террасы, высотой потолка и мебелью.

Сплошное прожекторное освещение

Залить двор ярким светом кажется логичным, но это одна из самых больших ошибок. Такой свет уничтожает тени, глубину и саму магию ночи. К тому же он способствует световому загрязнению.

Лучшее решение: локальный акцентный свет — мягкий, направленный и сдержанный.

Аплайт (подсветка снизу вверх)

На фото — драматично, в реальности — слепит и выглядит слишком театрально. Они смывают текстуру растений и нарушают успокаивающую атмосферу.

Реклама

Лучшее решение: мягкий верхний свет, который направляет движение и сохраняет спокойствие пространства.

Главное правило современного наружного освещения — сдержанность и продуманность. Тратьте средства не на тренды, а в качественные материалы, теплый свет, многослойность и баланс света и тени. Именно так создается двор, в котором хочется оставаться до поздней ночи — без лишнего блеска, но с атмосферой.