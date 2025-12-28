Таро на 29 декабря - 4 января / © ТСН

Реклама

Период с 29 декабря по 4 января — это не просто календарный переход, это как бы мост между прошлым и будущим. Карты советуют внимательно отнестись к собственным желаниям, решениям и разговорам.

Энергия недели: новые чувства и светлые начала

Ключевая карта недели — Туз Кубков, символ эмоционального обновления. Это энергия радости, искренности и внутреннего тепла. В жизнь могут войти приятные ощущения, вдохновение или новые чувства, как к другому человеку, так и к самому себе.

Настроение недели: между желанием удержать и потребностью отпустить

Настроение недели неоднозначное и в этом ее особенность.

Реклама

На этой неделе будет желание держаться за стабильность. Могут появиться страхи потерять то, что уже есть, или чрезмерная зацикленность на финансовой безопасности.

Также стоит быть осторожными с хитростью — как своей, так и чужой. Попытки «выйти сухими из воды» или избежать ответственности могут иметь обратный эффект. Лучше выбирать честность, даже если она кажется более сложной.

Возможны конфликты, в которых победа может оказаться сомнительной. Иногда важнее сохранить достоинство, чем доказать правоту. Не все стоит удерживать силой, некоторые вещи лучше отпустить, чтобы освободить пространство для нового.

Работа и финансы: путь через трудности к результату

В профессиональной сфере неделя напоминает синусоиду.

Реклама

Дела в целом движутся в правильном направлении, особенно если вы действуете открыто и честно.

Впрочем, Пятерка Кубков предупреждает, что возможны временные потери, разочарование или ощущение, что что-то пошло не по плану. Это не провал, а этап, который помогает увидеть реальную картину.

Финальный аккорд недели говорит о стабильности, признании и возможности финансового роста. Для кого-то это может означать повышение дохода или ощущение заслуженного успеха.

Любовь: тепло, зрелость и честные разговоры

В сфере отношений карты чрезвычайно сильны.

Реклама

Солнце — символ радости, открытости и счастья. Это благоприятный период для гармоничных отношений, семейных радостей и тем детей.

Император добавляет зрелости и стабильности, например, успех в любви на этой неделе приходит через ответственность, надежность и четкие границы.

В конце недели может произойти важный разговор. Это может быть честный диалог «по душам», который расставит все по местам и поможет избежать недоразумений.

Здоровье и душевное состояние: обновление и внутренняя сила

На носу позитивные изменения и ощущение, что ситуация постепенно возвращается к лучшему.

Реклама

Карты говорят о возрождении, освобождении от старых проблем и возвращении энергии. Однако не забывайте, что опыт этой недели может закалить характер и сделать вас сильнее.

Это хорошее время, чтобы пересмотреть свои привычки, дать себе больше свободы и не игнорировать внутренние сигналы.

Совет от Таро: гармония и союз

Главный совет недели — открытость к партнерству. Возможны встречи, взаимность и гармония. Это может быть новый союз, укрепление существующих отношений или восстановление эмоционального контакта.

На поверхность могут всплывать темы верности, страсти и даже свадьбы, но все это под эгидой искренности и равенства в чувствах.

Реклама