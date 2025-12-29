Топ-5 новых увлекательных сериалов 2025 года / © Credits

«Производители стульев» (The Chair Company), 2025 год

Сериал рассказывает об Уильяме Рональде «Роне» Троспере — менеджере в крупной корпорации, чья жизнь резко меняется после унизительного инцидента с офисным креслом. Попытка выяснить, кто отвечает за неисправное оборудование, постепенно превращается в личное расследование внутренних процессов компании. Рон начинает замечать странные совпадения, непрозрачные решения руководства и подозрительные действия коллег. В сериале офисная рутина сочетается с параноидальными подозрениями и абсурдными открытиями.

«Бункер миллиардеров» (Billionaires' Bunker), 2025 год

События сериала происходят в роскошном подземном бункере, куда во время глобальной угрозы изолируется группа богачей вместе с семьями. Закрытая среда быстро порождает конфликты, скрытые союзы и давние обиды между жителями. Вопросы контроля, доступа к ресурсам и реальной власти становятся ключевыми в ежедневной борьбе за влияние в замкнутом пространстве, а внешняя катастрофа постепенно отходит на второй план.

«Дом Гиннесов» (House of Guinness), 2025 год

Историческая драма сосредотачивается на семье Гиннесов в период после смерти главы пивоваренной империи. Четверо взрослых наследников пытаются сохранить контроль над семейным бизнесом и собственным будущим в мире, где экономическое влияние тесно переплетается с личными амбициями. События разворачиваются между Ирландией и Соединенными Штатами и показывают, как наследие большого бренда влияет на отношения внутри семьи.

«Зверь во мне» (The Beast in Me), 2025 год

В центре сюжета — писательница, которая после личной трагедии пытается вернуться к жизни и творчеству. Ее внимание привлекает новый сосед — богатый и загадочный мужчина, связанный с громким делом об исчезновении его жены. Заинтересованность перерастает в опасное исследование его прошлого, где факты, слухи и предположения постоянно пересекаются.

«Единая» (Pluribus), 2025 год

После появления загадочного феномена большинство людей теряет индивидуальность и объединяется в единое коллективное сообщество. Небольшая группа людей остается неизмененной и живет вне нового порядка. Главная героиня пытается выяснить происхождение этих изменений и взаимодействует с представителями коллективного общества, которое контролирует «исключительных».

