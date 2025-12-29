- Дата публікації
Це було "вау": 12 найефектніших "голих" суконь 2025 року, які демонстрували зірки
Прозорі сукні вже давно перестали бути чимось особливим, однак саме цього року вони стали чимось не просто трендовим, а справжнім попкультурним феноменом — жодин захід не минався без подібного вбрання.
Голлівудські акторки, відомі співачки, моделі та інфлюенсерки демонстрували ефектні образи із шифону, шовку чи мережива, які підкреслювали фігуру та змушували світ про них говорити. Однак «гола» сукня аж ніяк не є новим модним трендом, адже її історію можна простежити від 1920-х і 30-х років минулого століття, коли мода почала ставати сміливішою і розкутішою, а спідниці коротшими. Згодом прозорі сукні періодично шокували публіку на різноманітних червоних доріжках — багато знаменитостей обирали цей тип одягу, створюючи культові образи (згадайте лише зелену прозору сукню Дженніфер Лопес чи блискуче вбрання Ріанни).
Зараз же феномен став буденністю і трохи вийшов за рамки, тому першим гучним модним шоком 2025 року були змінені правила Каннського кінофестивалю: на заході заборонили «голі» сукні. Ця зміна разюче вплинула на модний світ і тим самим спонукала багатьох частіше обирати такі прозорі сукні для інших червоних доріжок. Був це протест чи просто данина моді на відвертість — невідомо, однак завдяки цьому відомі красуні продемонстрували не одну сміливу сукню, яку ми і пропонуємо вам згадати під кінець цього буремного 2025 року.
Сієнна Міллер
Акторка вирішила оголосити про свою вагітність з’явившись у зовсім прозорому вбранні. Сукня Сієнни була від Givenchy і демонструвала її живіт.
Дженніфер Лопес
На захід присвячений фільму у якому вона зіграла, акторка прийшла у сукні із бежевою підкладкою від бренду Valdrin Sahiti. Вбрання мало імітацію павутини зі стразів.
Олівія Вайлд
Абсолютно прозоре вбрання у стилі бохо від Chloé стало сенсацією, коли зірка серіалу «Доктор Гаус» з’явилася перед фотографами. Декольте та рюші також стали цікавими акцентами.
Тайла
Лук молодої співачки від Jean Paul Gaultier був дуже ефектним і здавалось, що її сукня геть нічого не приховувала. Тайла лишень прикрила груди і одягла доволі закриті труси під свою сітку.
Галь Гадот
Зовсім неочікуваним став луку Диво-жінкою від Chloé. Акторка одягла довгу спідницю та абсолютно прозорий топ з баскою.
Стелла Максвелл
Для червоної доріжки Каннського кінофестивалю модель обрала чорну сукню із мережива від Cheney Chan та з рюшами.
Грета Лі
Вона однозначно стала новою улюбленицею бренду Christian Dior, оскільки неодноразово одягала речі від Джонатана Андерсона на різноманітні заходи. Ця сукня з декольте і прозорим ліфом не стала винятком.
Марго Роббі
Прозора, шикарна, гламурна і витончена сукня від Armani Privé, яку Марго обрала для своєї появи на червоній доріжці стала однією із найобговорюваніших суконь року.
Дженна Ортега
Пастельний колір сукні акторки чудово їй пасував. Дженна обрала лук від Amiri із колекції весна-літо 2026 і це було дуже витончене вбрання із прозорим ліфом та мереживом.
Демі Мур
Коли голлівудська легенда з’явилася на публіці у своїй приголомшливі сукні від Gucci з квітами і галтером — світ завмер на мить. Демі була приголомшливою і дуже гламурною.
Сідні Свіні
Ця сукня стала найсміливішим вбранням акторки за весь час її кар’єри, адже Свіні наважилась практично оголити груди. Ця срібна сукня була від бренду Christian Cowan.
Дакота Джонсон
Акторка велика прихильниця «голих» суконь, та ця від Модного дому Gucci, прикрашена вишивкою з квітами та бабками, затьмарила всі інші образи Дакоти.