Це було "вау": 12 найефектніших "голих" суконь 2025 року, які демонстрували зірки

12 найефектніших "голих" суконь 2025 року

Голлівудські акторки, відомі співачки, моделі та інфлюенсерки демонстрували ефектні образи із шифону, шовку чи мережива, які підкреслювали фігуру та змушували світ про них говорити. Однак «гола» сукня аж ніяк не є новим модним трендом, адже її історію можна простежити від 1920-х і 30-х років минулого століття, коли мода почала ставати сміливішою і розкутішою, а спідниці коротшими. Згодом прозорі сукні періодично шокували публіку на різноманітних червоних доріжках — багато знаменитостей обирали цей тип одягу, створюючи культові образи (згадайте лише зелену прозору сукню Дженніфер Лопес чи блискуче вбрання Ріанни).

Зараз же феномен став буденністю і трохи вийшов за рамки, тому першим гучним модним шоком 2025 року були змінені правила Каннського кінофестивалю: на заході заборонили «голі» сукні. Ця зміна разюче вплинула на модний світ і тим самим спонукала багатьох частіше обирати такі прозорі сукні для інших червоних доріжок. Був це протест чи просто данина моді на відвертість — невідомо, однак завдяки цьому відомі красуні продемонстрували не одну сміливу сукню, яку ми і пропонуємо вам згадати під кінець цього буремного 2025 року.

Сієнна Міллер

Акторка вирішила оголосити про свою вагітність з’явившись у зовсім прозорому вбранні. Сукня Сієнни була від Givenchy і демонструвала її живіт.

Сієнна Міллер / © Associated Press

Дженніфер Лопес

На захід присвячений фільму у якому вона зіграла, акторка прийшла у сукні із бежевою підкладкою від бренду Valdrin Sahiti. Вбрання мало імітацію павутини зі стразів.

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Олівія Вайлд

Абсолютно прозоре вбрання у стилі бохо від Chloé стало сенсацією, коли зірка серіалу «Доктор Гаус» з’явилася перед фотографами. Декольте та рюші також стали цікавими акцентами.

Олівія Вайлд / © Associated Press

Тайла

Лук молодої співачки від Jean Paul Gaultier був дуже ефектним і здавалось, що її сукня геть нічого не приховувала. Тайла лишень прикрила груди і одягла доволі закриті труси під свою сітку.

Тайла / © Associated Press

Галь Гадот

Зовсім неочікуваним став луку Диво-жінкою від Chloé. Акторка одягла довгу спідницю та абсолютно прозорий топ з баскою.

Галь Гадот / © Associated Press

Стелла Максвелл

Для червоної доріжки Каннського кінофестивалю модель обрала чорну сукню із мережива від Cheney Chan та з рюшами.

Стелла Максвелл / © Getty Images

Грета Лі

Вона однозначно стала новою улюбленицею бренду Christian Dior, оскільки неодноразово одягала речі від Джонатана Андерсона на різноманітні заходи. Ця сукня з декольте і прозорим ліфом не стала винятком.

Грета Лі / © Associated Press

Марго Роббі

Прозора, шикарна, гламурна і витончена сукня від Armani Privé, яку Марго обрала для своєї появи на червоній доріжці стала однією із найобговорюваніших суконь року.

Марго Роббі / © Associated Press

Дженна Ортега

Пастельний колір сукні акторки чудово їй пасував. Дженна обрала лук від Amiri із колекції весна-літо 2026 і це було дуже витончене вбрання із прозорим ліфом та мереживом.

Дженна Ортега / © Associated Press

Демі Мур

Коли голлівудська легенда з’явилася на публіці у своїй приголомшливі сукні від Gucci з квітами і галтером — світ завмер на мить. Демі була приголомшливою і дуже гламурною.

Демі Мур / © Associated Press

Сідні Свіні

Ця сукня стала найсміливішим вбранням акторки за весь час її кар’єри, адже Свіні наважилась практично оголити груди. Ця срібна сукня була від бренду Christian Cowan.

Сідні Свіні / © Associated Press

Дакота Джонсон

Акторка велика прихильниця «голих» суконь, та ця від Модного дому Gucci, прикрашена вишивкою з квітами та бабками, затьмарила всі інші образи Дакоти.