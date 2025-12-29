Это было "вау": 12 самых эффектных "голых" платьев 2025 года, которые демонстрировали звезды

12 самых эффектных "голых" платьев 2025 года

Реклама

Голливудские актрисы, известные певицы, модели и инфлюенсеры демонстрировали эффектные образы из шифона, шелка или кружева, которые подчеркивали фигуру и заставляли мир о них говорить. Однако «голое» платье отнюдь не является новым модным трендом, ведь его историю можно проследить от 1920-х и 30-х годов прошлого века, когда мода начала становиться смелее и раскованнее, а юбки короче. Впоследствии прозрачные платья периодически шокировали публику на различных красных дорожках — многие знаменитости выбирали этот тип одежды, создавая культовые образы (вспомните только зеленое прозрачное платье Дженнифер Лопес или блестящий наряд Рианны).

Сейчас же феномен стал обыденностью и немного вышел за рамки, поэтому первым громким модным шоком 2025 года были измененные правила Каннского кинофестиваля: на мероприятии запретили «голые» платья. Это изменение разительно повлияло на модный мир и тем самым побудило многих чаще выбирать такие прозрачные платья для других красных дорожек. Был ли это протест или просто дань моде на откровенность — неизвестно, однако благодаря этому известные красавицы продемонстрировали не одно смелое платье, которое мы и предлагаем вам вспомнить под конец этого бурного 2025 года.

Сиенна Миллер

Актриса решила объявить о своей беременности появившись в совершенно прозрачном наряде. Платье Сиенны было от Givenchy и демонстрировало ее живот.

Реклама

Сиенна Миллер / © Associated Press

Дженнифер Лопес

На мероприятие посвященное фильму в котором она сыграла, актриса пришла в платье с бежевой подкладкой от бренда Valdrin Sahiti. Наряд имел имитацию паутины из стразов.

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Оливия Уайлд

Абсолютно прозрачный наряд в стиле бохо от Chloé стал сенсацией, когда звезда сериала «Доктор Хаус» появилась перед фотографами. Декольте и рюши также стали интересными акцентами.

Оливия Уайлд / © Associated Press

Тайла

Лук молодой певицы от Jean Paul Gaultier был очень эффектным и казалось, что ее платье совсем ничего не скрывало. Тайла только прикрыла грудь и надела довольно закрытые трусы под свою сетку.

Тайла / © Associated Press

Галь Гадот

Совсем неожиданным стал лук Чудо-женщины от Chloé. Актриса надела длинную юбку и абсолютно прозрачный топ с баской.

Реклама

Галь Гадот / © Associated Press

Стелла Максвелл

Для красной дорожки Каннского кинофестиваля модель выбрала черное платье из кружева от Cheney Chan и с рюшами.

Стелла Максвелл / © Getty Images

Грета Ли

Она однозначно стала новой любимицей бренда Christian Dior, так как неоднократно надевала вещи от Джонатана Андерсона на различные мероприятия. Это платье с декольте и прозрачным лифом не стало исключением.

Грета Ли / © Associated Press

Марго Робби

Прозрачное, шикарное, гламурное и изящное платье от Armani Privé, которое Марго выбрала для своего появления на красной дорожке стало одним из самых обсуждаемых платьев года.

Марго Робби / © Associated Press

Дженна Ортега

Пастельный цвет платья актрисы прекрасно ей подходил. Дженна выбрала лук от Amiri из коллекции весна-лето 2026 и это был очень изящный наряд с прозрачным лифом и кружевом.

Реклама

Дженна Ортега / © Associated Press

Деми Мур

Когда голливудская легенда появилась на публике в своем потрясающие платье от Gucci с цветами и халтером — мир замер на мгновение. Деми была потрясающей и очень гламурной.

Деми Мур / © Associated Press

Сидни Суини

Это платье стало самым смелым нарядом актрисы за все время ее карьеры, ведь Суини решилась практически обнажить грудь. Это серебряное платье было от бренда Christian Cowan.

Сидни Суини / © Associated Press

Дакота Джонсон

Актриса большая поклонница «голых» платьев, но это от Модного дома Gucci, украшенное вышивкой с цветами и стрекозами, затмило все остальные образы Дакоты.