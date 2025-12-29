- Дата публикации
Это было "вау": 12 самых эффектных "голых" платьев 2025 года, которые демонстрировали звезды
Прозрачные платья уже давно перестали быть чем-то особенным, однако именно в этом году они стали чем-то не просто трендовым, а настоящим поп-культурным феноменом — ни одно мероприятие не обходилось без подобных нарядов.
Голливудские актрисы, известные певицы, модели и инфлюенсеры демонстрировали эффектные образы из шифона, шелка или кружева, которые подчеркивали фигуру и заставляли мир о них говорить. Однако «голое» платье отнюдь не является новым модным трендом, ведь его историю можно проследить от 1920-х и 30-х годов прошлого века, когда мода начала становиться смелее и раскованнее, а юбки короче. Впоследствии прозрачные платья периодически шокировали публику на различных красных дорожках — многие знаменитости выбирали этот тип одежды, создавая культовые образы (вспомните только зеленое прозрачное платье Дженнифер Лопес или блестящий наряд Рианны).
Сейчас же феномен стал обыденностью и немного вышел за рамки, поэтому первым громким модным шоком 2025 года были измененные правила Каннского кинофестиваля: на мероприятии запретили «голые» платья. Это изменение разительно повлияло на модный мир и тем самым побудило многих чаще выбирать такие прозрачные платья для других красных дорожек. Был ли это протест или просто дань моде на откровенность — неизвестно, однако благодаря этому известные красавицы продемонстрировали не одно смелое платье, которое мы и предлагаем вам вспомнить под конец этого бурного 2025 года.
Сиенна Миллер
Актриса решила объявить о своей беременности появившись в совершенно прозрачном наряде. Платье Сиенны было от Givenchy и демонстрировало ее живот.
Дженнифер Лопес
На мероприятие посвященное фильму в котором она сыграла, актриса пришла в платье с бежевой подкладкой от бренда Valdrin Sahiti. Наряд имел имитацию паутины из стразов.
Оливия Уайлд
Абсолютно прозрачный наряд в стиле бохо от Chloé стал сенсацией, когда звезда сериала «Доктор Хаус» появилась перед фотографами. Декольте и рюши также стали интересными акцентами.
Тайла
Лук молодой певицы от Jean Paul Gaultier был очень эффектным и казалось, что ее платье совсем ничего не скрывало. Тайла только прикрыла грудь и надела довольно закрытые трусы под свою сетку.
Галь Гадот
Совсем неожиданным стал лук Чудо-женщины от Chloé. Актриса надела длинную юбку и абсолютно прозрачный топ с баской.
Стелла Максвелл
Для красной дорожки Каннского кинофестиваля модель выбрала черное платье из кружева от Cheney Chan и с рюшами.
Грета Ли
Она однозначно стала новой любимицей бренда Christian Dior, так как неоднократно надевала вещи от Джонатана Андерсона на различные мероприятия. Это платье с декольте и прозрачным лифом не стало исключением.
Марго Робби
Прозрачное, шикарное, гламурное и изящное платье от Armani Privé, которое Марго выбрала для своего появления на красной дорожке стало одним из самых обсуждаемых платьев года.
Дженна Ортега
Пастельный цвет платья актрисы прекрасно ей подходил. Дженна выбрала лук от Amiri из коллекции весна-лето 2026 и это был очень изящный наряд с прозрачным лифом и кружевом.
Деми Мур
Когда голливудская легенда появилась на публике в своем потрясающие платье от Gucci с цветами и халтером — мир замер на мгновение. Деми была потрясающей и очень гламурной.
Сидни Суини
Это платье стало самым смелым нарядом актрисы за все время ее карьеры, ведь Суини решилась практически обнажить грудь. Это серебряное платье было от бренда Christian Cowan.
Дакота Джонсон
Актриса большая поклонница «голых» платьев, но это от Модного дома Gucci, украшенное вышивкой с цветами и стрекозами, затмило все остальные образы Дакоты.