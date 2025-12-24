Найкрасивіші сукні 2025 року: згадуємо розкішні образи зіркових красунь, від яких перехоплювало подих

Найкрасивіші сукні 2025 року / © Associated Press

Багато із суконь, які відомі жінки продемонстрували на важливих заходах, однозначно увійдуть до історії моди, адже вони були чимось набагато більшим, ніж просто одяг — вони відображали настрій, ризик та їхню індивідуальність.

Оскільки 2025 рік минає, пропонуємо згадати 15 найгарніших суконь, які зачаровували світову публіку протягом усіх цих дванадцяти місяців.

Демі Мур

Демі Мур / © Associated Press

Голівудська суперзірка обрала для галавечора Музею Американської кіноакадемії сукню, яка поєднувала у собі сучасну елегантність та скульптурний дизайн. Акторка була одягнена в елегантну пошиту на замовлення сукню від Модного дому Prada — довге вбрання насиченого винного кольору А-силуету з продуманим декольте і бретельками, а також оригінальною спідницею — одна її частина була прямою, а друга мала вставку з більш легкої тканини зі складками і шлейфом.

Аманда Сейфрід

Аманда Сейфрід / © Associated Press

На перший погляд сукня аманди проста і лаконічна, однак насправді вона дуже вишукана і продумана. Акторка обрала для гала-вечора чорне вбрання від Prada із пікантною прозорою вставкою на грудях із візерунчатою вишивкою та бісером. Така ж красива тканина повторювалася на подолі сукні. Самі ж фасон і силует були лаконічними і прямими, підкреслювали талію Аманди і її витонченість.

Міа Гот

Міа Гот / © Associated Press

Зірка «Франкенштейна» обрала для червоної доріжки Венеційського кінофестивалю сукню Christian Dior яка поєднувала у собі непоєднане — простоту і складність. На перший погляд вбрання було дуже лаконічним, адже у ньому не було декору чи вишивки, а однотонна чорна тканина здавалась тим, що ми усі бачили вже багато разів. Однак також вбрання було дуже продуманим та вишуканим, адже воно гарно підкреслювало фігуру Мії, її характер. Драпування на вбранні були елегантними і неначе огортали стегна акторки і перетворювалися у бант на попереку.

Гвінет Пелтроу

Гвінет Пелтроу / © Associated Press

На прем’єру фільму Гвінет обрала сукню від Valentino із колекції Haute Couture. Вбрання було елегантним і вишуканим, а його дизайн включав два види тканини: розкішний оксамит та простий більш просту однотонну тканину. На спідниці у вбрання був високий розріз, а от романтики додавав великий бант на плечі. Це було просто, але дуже гарно та жіночно.

Джулія Робертс

Джулія Робертс / © Associated Press

Оскароносна акторка вийшла на червону доріжку Венеційського кінофестивалю у сукні від легендарного Модного дому Atelier Versace. Вбрання Джулії було простим і закритим, але його дизайн і принт у вигляді ромбів відображали давні модні коди, які покладені у основу бренда його засновниками і не раз з’являлися у різних колекціях. Сукня акторки включала синій і чорний відтінки, мала рукави і шлейф.

Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Associated Press

За багато років своєї кар’єри Памела Андерсон бувала зовсім різною на червоних доріжках: сексуальною, зухвалою і вишуканою. Цього року акторка дуже часто демонструвала саме елегантні образи на заходах, і ця фіолетова сукня — один із її найкращих виборів. Це просте та одночасно легке вбрання від Rodarte ідеально підкреслювали фігуру акторки та доповнювало її нову зачіску-боб.

Амаль Клуні

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Адвокатка та дружина актора Джорджа Клуні без сумнівів — одна із найстильніших жінок сучасності. Вона завжди елегантна, стримана та дуже вишукана і ця незвична, і гламурна сукня від Tamara Ralph — тому доказ. Вбрання було повністю розшите намистинами-перлинами, що робило його дуже креативним, а відкриті плечі та намистинки, які на них звисали, додавали романтики.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Образи цієї австралійської зірки завжди заслуговують уваги, адже вона любить елегантні луки, але часто із цікавими акцентами. Цього разу оригінальною деталлю вбрання від Louis Vuitton Кейт стала накидка з рюшами на спині. Вона надавала образу невагомості і не перевантажувала його, адже була не надто довгою чи масивною.

Ель Фенінг

Ель Фенінг / © Associated Press

Для червоної доріжки 78-го Каннського кінофестивалю зірка вирішила вибрати сукню приталеного фасону Armani Prive. Це було довге вбрання з декольте, повністю розшите сріблястими лелітками, по всій довжині сукню прикрашали 3D-квіти ніжно-рожевого кольору та зелене листя, яке додавало образу романтичного штриху.

Скарлетт Йоганссон

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт обрала сукню Prada для своєї появи у Каннах цього року, однак її ексклюзивне вбрання дуже відрізнялось від того, що бренд зазвичай створює. Сукня акторки була класичною, вечірньою і легкою — бренд пошив її із ніжної шифонової тканини блакитного відтінку. Бретельок у вбрання не було, натомість вбрання прикрашало багато дрібних складок та шлейф.

Белла Хадід

Белла Хадід / © Associated Press

Відома модель обрала класику від Saint Laurent для своєї публічної появи у Франції. Белла мала надзвичайний та елегантний вигляд, її сукня, на перший погляд проста, підкреслювала фігуру, а сміливості та ефектності образу додавали такі деталі як розріз до стегна, відкриті боки, асиметричні тонкі бретельки та вишукане драпування.

Дрю Беррімор

Дрю Беррімор / © Associated Press

Акторка та телеведуча вирішила обрати класику для свого виходу на публіку. На зніманнях її частіше за все можна побачити у ділових стриманих костюмах, а цього разу Дрю дозволила собі оголити плечі. Сукня зірки була від Carolina Herrera, а головною її прикрасою стали незвичайні об’ємні рукави із бантами.

Ліндсей Логан

Ліндсей Логан / © Associated Press

Зшита на замовлення сукня Balenciaga ідеально підкреслювала фігуру Ліндсей, а також її новий світлий відтінок волосся. Молочне вбрання було простим, довгим із класичним вирізом та бретельками. Однак сукня була повністю розшита лелітками, що робило її дуже гламурною та особливою. Для Vanity Fair Oscar Party — це був чудовий вибір.

Селена Гомес

Селена Гомес / © Getty Images

Крижаний блакитний колір, який Селена продемонструвала на червоній доріжці, ідеально підходив для заходу, адже акторка мала приголомшливий вигляд, а сукня Prada підкреслювала вишуканість дівчини та її красу. Відкриті плечі були дуже елегантною деталлю луку, як і лаконічні складки, які повторювалися на спідниці та бретельках вбрання.

Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Associated Press

Білявка вийшла на червону доріжку білосніжній сукні з галтером, яка підкреслювала її розкішну фігуру. Вбрання було від ізраїльського бренду Galia Lahav і створене для Сідні на індивідуальне замовлення. Білосніжна сукня мала глибоке декольте, яке акцентувало увагу на пишних грудях дівчини, а також підкреслювала її тонку талію. Спідниця у сукні була довгою та розкльошеною, виконана зі складками і оздоблена на подолі об’ємним пір’ям.