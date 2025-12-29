- Дата публікації
Бажають усім щасливого нового року: іспанська королівська родина поділилася святковим відео
Члени іспанської королівської родини поділилися святковим відео у Instagram.
У ролику показані деякі сімейні моменти та фотосесії, а також красиво прикрашена ялинка у палаці. У підписі до відео йдеться:
«Наші найкращі побажання всім у цю особливу пору року. Нехай ці дні зміцнять цінності спільності, солідарності та відданості, які об’єднують нас як суспільство.
Щасливого Різдва та Нового 2026 року!».
Раніше, нагадаємо, ми показували, якими різдвяними та новорічними листівками члени королівських сімей ділилися з публікою.