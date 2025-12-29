Желают всем счастливого нового года: испанская королевская семья поделилась праздничным видео

Испанская королевская семья / © Getty Images

В ролике показаны некоторые семейные моменты и фотосессии, а также красиво украшенная елка во дворце. В подписи к видео говорится:

«Наши наилучшие пожелания всем в это особенное время года. Пусть эти дни укрепят ценности общности, солидарности и преданности, которые объединяют нас как общество.

Счастливого Рождества и Нового 2026 года!».

Ранее, напомним, мы показывали, какими рождественскими и новогодними открытками члены королевских семей делились с публикой.