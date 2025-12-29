ТСН в социальных сетях

Общество
87
1 мин

Первые каникулы с королевской семьей: невеста Питера Филлипса побывала с ними на службе

Сын принцессы Анны — Питер Филлипс — сейчас находится в поместье Сандрингем вместе со своей невестой Харриет Сперлинг и остальными членами семьи.

Ольга Кузьменко
Харриет Сперлинг и Питер Филлипс

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

Они собрались в поместье на Рождество и последующие зимние каникулы, которые обычно начинаются после рождественской службы.

Вчера Питер и его невеста Харриет вместе с королем Чарльзом, принцессой Анной, принцем Эдвардом и герцогиней Софи, а также еще несколькими родственниками побывали на утренней воскресной службе.

Харриет приехала в церковь Святой Марии Магдалины в костюме в принт «собачий зуб» с бархатным воротником винного цвета, высоких замшевых сапогах, а также с черным ободком на голове и золотых серьгах в ушах. В руках будущая жена Питера несла кожаный плетенный клатч, ее волосы были распущены, а на лице был легкий макияж.

Питер Филлипс был одет в пальто и черные классические брюки, а обут в черные туфли.

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

Пара, напомним, в конце лета объявила о том, что собирается пожениться. Для Питера брак с Харриет станет вторым. Его первой женой была Отэм Келли, с которой они воспитывают двоих взрослых дочерей.

87
