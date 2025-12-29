- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 87
- Время на прочтение
- 1 мин
Первые каникулы с королевской семьей: невеста Питера Филлипса побывала с ними на службе
Сын принцессы Анны — Питер Филлипс — сейчас находится в поместье Сандрингем вместе со своей невестой Харриет Сперлинг и остальными членами семьи.
Они собрались в поместье на Рождество и последующие зимние каникулы, которые обычно начинаются после рождественской службы.
Вчера Питер и его невеста Харриет вместе с королем Чарльзом, принцессой Анной, принцем Эдвардом и герцогиней Софи, а также еще несколькими родственниками побывали на утренней воскресной службе.
Харриет приехала в церковь Святой Марии Магдалины в костюме в принт «собачий зуб» с бархатным воротником винного цвета, высоких замшевых сапогах, а также с черным ободком на голове и золотых серьгах в ушах. В руках будущая жена Питера несла кожаный плетенный клатч, ее волосы были распущены, а на лице был легкий макияж.
Питер Филлипс был одет в пальто и черные классические брюки, а обут в черные туфли.
Пара, напомним, в конце лета объявила о том, что собирается пожениться. Для Питера брак с Харриет станет вторым. Его первой женой была Отэм Келли, с которой они воспитывают двоих взрослых дочерей.