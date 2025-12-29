Ненастье обесточило тысячи жилищ: в одной из областей аварийные отключения света

Энергетика. / © Associated Press

В Тернопольской области с утра 29 декабря тысячи остались без электроэнергии. Из-за непогоды повреждены электросети.

Об этом сообщили в пресс-службе областной военной администрации.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Тернопольской области произошло повреждение электросетей. Оперативно-выездные бригады работают в усиленном режиме", - отметили в ОВА.

Произошли аварийные отключения 12699 потребителей в 109 населенных пунктах.

Отметим, что 29 декабря на территории Тернопольской области действует график почасовых отключений.

Напомним, в Украине 29 декабря действуют графики отключения света. ДТЭК и региональные облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на понедельник для большинства регионов Украины.