Что будет, если мирные переговоры сорвутся: Трамп ответил

Встреча Зеленского и Трампа во Флориде / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп намекнул, что в случае провала переговоров альтернативой остается продолжение войны.

Об этом глава Белого дома сказал по итогам переговоров с Владимиром Зеленским.

«Если ничего не произойдет, они будут продолжать сражаться и умирать. Это плохо. Если ничего не получится — война продолжится, смерти продолжатся. Этого не хотят ни Зеленский, ни я, ни Путин», — сказал Трамп.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским был достигнут значительный прогресс в прекращении войны.

В свою очередь Владимир Зеленский сообщил, что сегодня команды обсудили «все аспекты мирного соглашения» и 20-пунктный мирный план «согласован на 90%».