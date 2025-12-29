- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 507
- Время на прочтение
- 1 мин
Что будет, если мирные переговоры сорвутся: Трамп ответил
Трамп рассказал, что ждет Украину, если дипломатия не сработает.
Президент США Дональд Трамп намекнул, что в случае провала переговоров альтернативой остается продолжение войны.
Об этом глава Белого дома сказал по итогам переговоров с Владимиром Зеленским.
«Если ничего не произойдет, они будут продолжать сражаться и умирать. Это плохо. Если ничего не получится — война продолжится, смерти продолжатся. Этого не хотят ни Зеленский, ни я, ни Путин», — сказал Трамп.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским был достигнут значительный прогресс в прекращении войны.
В свою очередь Владимир Зеленский сообщил, что сегодня команды обсудили «все аспекты мирного соглашения» и 20-пунктный мирный план «согласован на 90%».