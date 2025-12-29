ТСН в социальных сетях

Что будет, если мирные переговоры сорвутся: Трамп ответил

Трамп рассказал, что ждет Украину, если дипломатия не сработает.

Встреча Зеленского и Трампа во Флориде

Встреча Зеленского и Трампа во Флориде / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп намекнул, что в случае провала переговоров альтернативой остается продолжение войны.

Об этом глава Белого дома сказал по итогам переговоров с Владимиром Зеленским.

«Если ничего не произойдет, они будут продолжать сражаться и умирать. Это плохо. Если ничего не получится — война продолжится, смерти продолжатся. Этого не хотят ни Зеленский, ни я, ни Путин», — сказал Трамп.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским был достигнут значительный прогресс в прекращении войны.

В свою очередь Владимир Зеленский сообщил, что сегодня команды обсудили «все аспекты мирного соглашения» и 20-пунктный мирный план «согласован на 90%».

