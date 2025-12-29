Трамп заявил, что следующий раунд переговоров с Зеленским состоится завтра

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит общение с президентом Украины Владимиром Зеленским завтра.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров.

«Совершенно не решили вопрос, но очень близко», — сказал Трамп.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 20-пунктный план на 90% согласован, гарантии безопасности от США — 100%.

«Переговоры с Европой о гарантиях также завершаются, переговоры о поставках оружия также завершены», — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас есть задатки к мирному соглашению, которое будет выгодно Украине.

Мы ранее информировали, что встречи с Зеленским Трампом снова будет говорить с Путиным об Украине.