Трамп заявил, что следующий раунд переговоров с Зеленским состоится завтра
Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским продолжатся завтра.
Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит общение с президентом Украины Владимиром Зеленским завтра.
Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров.
«Совершенно не решили вопрос, но очень близко», — сказал Трамп.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 20-пунктный план на 90% согласован, гарантии безопасности от США — 100%.
«Переговоры с Европой о гарантиях также завершаются, переговоры о поставках оружия также завершены», — заявил Зеленский.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас есть задатки к мирному соглашению, которое будет выгодно Украине.
Мы ранее информировали, что встречи с Зеленским Трампом снова будет говорить с Путиным об Украине.