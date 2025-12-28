"У нас есть задатки для сделки" - первое заявление Трампа на встрече с Зеленским

Встреча Зеленского и Трампа во Флориде

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в дом президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, для проведения важных мирных переговоров. Украинский лидер поздравил Трампа рукопожатием, прежде чем войти в имение в средиземноморском стиле.

Выступая вместе с Владимиром Зеленским у своего дома Трамп заявил, что, по его мнению, Владимир Путин «серьезно настроен по отношению к миру». Об этом пишет Sky News.

«Слишком много людей погибло, и я думаю, что оба президента хотят заключить соглашение. Я действительно верю, что у нас есть задатки к соглашению, которое будет выгодно для Украины, выгодно для всех. Нет ничего более важного», — сказал Трамп.

Он добавляет, что для Украины будет «крепкое» соглашение о безопасности и «европейские страны будут очень вовлечены».

«Я считаю, что европейские страны действительно отлично справились с этим, и они очень поддерживают идею этой встречи и достижения соглашения. Они все отличные люди», — говорит президент США.

Напомним, что Дональд Трамп перед встречей с президентом Украины имел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. После встречи с Зеленским Трамп снова будет говорить с Путиным об Украине.