- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 645
- Час на прочитання
- 1 хв
Що буде, якщо мирні переговори зірвуться: Трамп відповів
Трамп розповів, що чекає на Україну, якщо дипломатія не спрацює.
Президент США Дональд Трамп натякнув, що у разі провалу переговорів альтернативою залишається продовження війни.
Про це глава Білого дому сказав за підсумками переговорів з Володимиром Зеленським.
«Якщо нічого не станеться, вони продовжуватимуть битися і вмирати. Це погано. Якщо нічого не вийде — війна продовжиться, смерті продовжаться. Цього не хочуть ні Зеленський, ні я, ні Путін», — сказав Трамп.
Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським було досягнуто значного прогресу в припиненні війни.
Своєю чергою Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні команди обговорили «всі аспекти мирної угоди» і 20-пунктний мирний план «узгоджено на 90%».