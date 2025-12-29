Що буде, якщо мирні переговори зірвуться: Трамп відповів

Зустріч Зеленського і Трампа у Флориді / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп натякнув, що у разі провалу переговорів альтернативою залишається продовження війни.

Про це глава Білого дому сказав за підсумками переговорів з Володимиром Зеленським.

«Якщо нічого не станеться, вони продовжуватимуть битися і вмирати. Це погано. Якщо нічого не вийде — війна продовжиться, смерті продовжаться. Цього не хочуть ні Зеленський, ні я, ні Путін», — сказав Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським було досягнуто значного прогресу в припиненні війни.

Своєю чергою Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні команди обговорили «всі аспекти мирної угоди» і 20-пунктний мирний план «узгоджено на 90%».