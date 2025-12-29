ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
645
Час на прочитання
1 хв

Що буде, якщо мирні переговори зірвуться: Трамп відповів

Трамп розповів, що чекає на Україну, якщо дипломатія не спрацює.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Зустріч Зеленського і Трампа у Флориді

Зустріч Зеленського і Трампа у Флориді / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп натякнув, що у разі провалу переговорів альтернативою залишається продовження війни.

Про це глава Білого дому сказав за підсумками переговорів з Володимиром Зеленським.

«Якщо нічого не станеться, вони продовжуватимуть битися і вмирати. Це погано. Якщо нічого не вийде — війна продовжиться, смерті продовжаться. Цього не хочуть ні Зеленський, ні я, ні Путін», — сказав Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським було досягнуто значного прогресу в припиненні війни.

Своєю чергою Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні команди обговорили «всі аспекти мирної угоди» і 20-пунктний мирний план «узгоджено на 90%».

Дата публікації
Кількість переглядів
645
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie