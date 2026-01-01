ТСН у соціальних мережах

Втрати Росії у війні проти України: мінус ще 1000 окупантів

Втрати Росії в Україні перевищили 1,202 мільйона військових.

Окупанти

Окупанти / © Getty Images

Станом на ранок 1 січня 2026 року ЗСУ ліквідували 1 208 970 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1060 військових.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 208 970 (+1 060) осіб

  • танків — 11 488 (+7)

  • бойових броньованих машин — 23 849 (+4)

  • артилерійських систем — 35 678 (+36)

  • РСЗВ — 1 587 (+1)

  • засоби ППО — 1 266

  • літаків — 434

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 98 453 (+769)

  • крилаті ракети — 4 136

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 72 418 (+171)

  • спеціальна техніка — 4 035

Як повідомляло видання ВВС, втрати РФ зростають рекордними темпами протягом останніх 10 місяців 2025-го. За оцінками експертів, підтверджені дані становлять 45–65% від реальних.

