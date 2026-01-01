- Дата публікації
Втрати Росії у війні проти України: мінус ще 1000 окупантів
Втрати Росії в Україні перевищили 1,202 мільйона військових.
Станом на ранок 1 січня 2026 року ЗСУ ліквідували 1 208 970 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1060 військових.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 208 970 (+1 060) осіб
танків — 11 488 (+7)
бойових броньованих машин — 23 849 (+4)
артилерійських систем — 35 678 (+36)
РСЗВ — 1 587 (+1)
засоби ППО — 1 266
літаків — 434
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 98 453 (+769)
крилаті ракети — 4 136
кораблі / катери — 28
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 72 418 (+171)
спеціальна техніка — 4 035
Як повідомляло видання ВВС, втрати РФ зростають рекордними темпами протягом останніх 10 місяців 2025-го. За оцінками експертів, підтверджені дані становлять 45–65% від реальних.