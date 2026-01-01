Три знаки Зодіаку, яким не варто відповідати згодою на пропозицію руки і серця

Гороскоп / © Credits

Реклама

Сьогодні не варто братися за серйозні проєкти і відповідати згодою — або відмовою — на пропозицію руки і серця.

Сьогодні, 1 січня, відповідати згодою на пропозицію руки і серця небажано представникам усіх знаків Зодіаку, але для трьох із них таке рішення особливо небажане.

Терези

Терези, які довго вагаються, перш ніж зробити навіть найнезначніший крок, цього разу будуть готові ухвалити рішення швидко і радикально, зірки не рекомендують їм так чинити вже хоча б тому, що за деякий час вони про це пошкодують.

Реклама

Скорпіон

Скорпіонам — принаймні тим із них, хто поки що самотній, — матримоніальні пропозиції роблять часто. Але ніколи ще вони не були готові так поспішно, як сьогодні, — не роздумуючи, відповісти згодою людині, до якої мають дуже мало почуттів.

Водолій

Водолії, не будучи дисциплінованими й організованими, проте володіють здоровим практицизмом, який у потрібний момент підказує їм правильне рішення. Дуже важливо дослухатися до нього і сьогодні, тоді згодом не доведеться шкодувати про помилку.

Читайте також: