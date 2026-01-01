- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 1 січня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: спілкування з оточуючими принесе не тільки задоволення, а й нову - важливу - інформацію.
Символ дня: Коло.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 4.
Щасливий колір дня: блакитний, синій.
Щасливі камені дня: рубін, опал.
За яку частину тіла відповідає: кров.
Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, можуть тривати довго, тому потрібно відразу ж звернутися до лікаря.
Харчування дня: у раціон необхідно включити якомога більше овочів, фруктів і трав'яного чаю
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки
Магія і містика дня: можна опрацьовувати негативну карму.
Сни дня: коло або колесо, побачені уві сні, свідчитимуть про швидкі життєві зміни.
Табу дня: потрібно відмовитися від будь-яких фінансових операцій.
Цитата дня: "Мистецтво - втіха тих, хто зломлений життям" (Вінсент Ван Гог).
