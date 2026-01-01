Астрологічний прогноз на 1 січня

Коло / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: спілкування з оточуючими принесе не тільки задоволення, а й нову - важливу - інформацію.

Символ дня: Коло.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: блакитний, синій.

Щасливі камені дня: рубін, опал.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, можуть тривати довго, тому потрібно відразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: у раціон необхідно включити якомога більше овочів, фруктів і трав'яного чаю

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки

Магія і містика дня: можна опрацьовувати негативну карму.

Сни дня: коло або колесо, побачені уві сні, свідчитимуть про швидкі життєві зміни.

Табу дня: потрібно відмовитися від будь-яких фінансових операцій.

Цитата дня: "Мистецтво - втіха тих, хто зломлений життям" (Вінсент Ван Гог).

