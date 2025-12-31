Поближче до Тараса Цимбалюка: фіналістка "Холостяка-14" Анастасія приїхала зустрічати Новий рік до Буковеля

Анастасія Половинкіна

Фіналістка проєкту «Холостяк-14» Анастасія Половинкіна, яку Тарас Цимбалюк не обрав у фіналі, показала в Instagram Stories фото з Буковеля.

Дівчина поїхала разом із друзями зустрічати Новий рік на гірськолижному курорті. До речі, Тарас Цимбалюк теж зараз у Буковелі разом із друзями. Цікаво, чи зустрінуться вони там? А, можливо, вони разом будуть святкувати Новий рік, як ви гадаєте?