ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
1 хв

Поближче до Тараса Цимбалюка: фіналістка "Холостяка-14" Анастасія приїхала зустрічати Новий рік до Буковеля

Анастасія Половинкіна святкуватиме Новий рік на гірськолижному курорті.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Анастасія Половинкіна

Анастасія Половинкіна

Фіналістка проєкту «Холостяк-14» Анастасія Половинкіна, яку Тарас Цимбалюк не обрав у фіналі, показала в Instagram Stories фото з Буковеля.

Дівчина поїхала разом із друзями зустрічати Новий рік на гірськолижному курорті. До речі, Тарас Цимбалюк теж зараз у Буковелі разом із друзями. Цікаво, чи зустрінуться вони там? А, можливо, вони разом будуть святкувати Новий рік, як ви гадаєте?

Дата публікації
Кількість переглядів
41
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie