ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
9
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 1 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Круг

Круг / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: общение с окружающими принесет не только удовольствие, но и новую — важную — информацию.

Символ дня: Круг.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: голубой, синий.

Счастливые камни дня: рубин, опал.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому нужно сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: в рацион необходимо включить как можно больше овощей, фруктов и травяного чая

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки

Магия и мистика дня: можно прорабатывать негативную карму.

Сны дня: круг или колесо, увиденные во сне, будут свидетельствовать о скорых жизненных переменах.

Табу дня: нужно отказаться от любых финансовых операций.

Цитата дня: «Искусство — утешение тех, кто сломлен жизнью» (Винсент Ван Гог).

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
9
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie