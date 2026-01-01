- Дата публикации
Астрологический прогноз на 1 января
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: общение с окружающими принесет не только удовольствие, но и новую — важную — информацию.
Символ дня: Круг.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: голубой, синий.
Счастливые камни дня: рубин, опал.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому нужно сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: в рацион необходимо включить как можно больше овощей, фруктов и травяного чая
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки
Магия и мистика дня: можно прорабатывать негативную карму.
Сны дня: круг или колесо, увиденные во сне, будут свидетельствовать о скорых жизненных переменах.
Табу дня: нужно отказаться от любых финансовых операций.
Цитата дня: «Искусство — утешение тех, кто сломлен жизнью» (Винсент Ван Гог).
