Позували на тлі ялинки: княжа родина Монако поділилася святковим фото

Княжа родина Монако / © Instagram княжої родини Монако

Князь Альбер II, княгиня Шарлін та їхні діти — принц Жак і принцеса Габріелла — опублікували нове фото і привітали підданих з новим роком.

«Їх Найсвітліші Високості князь Альберт II і княгиня Шарлін у супроводі своїх дітей, спадкового принца Жака та принцеси Габріелли, передають найтепліші побажання щасливого та квітучого нового року», — йдеться під знімком авторства Мікаель Алезі.

Княгиня Шарлін одяглася в білосніжний костюм з кейпом і білі туфлі, у неї бездоганна зачіска та макіяж, а також великі сережки-висячки у вухах. Її чоловік Альбер II носив синій костюм, сорочку та краватку в цятку. Він тримав дружину за руку, що зображено на знімку.

Діти пари Жак та Габріелла також були одягнені у святкове вбрання. Спадкоємець престолу був у костюмі синього кольору, як і його батько, тільки підібрав світло-синю краватку, а його сестра одягла червону сукню та сріблясті балетки.

Нагадаємо, раніше ми показували, як Шарлін та Альбер із дітьми відкривали ялинку в Монако.