Яка вже доросла: молодша дочка Пітера Філіпса зачарувала красою на публічному заході

Айла Філліпс / © Getty Images

Айла Філліпс зачарувала публіку, приїхавши на кінний захід на улюбленому королівською родиною іподромі в Челтнемі.

Чарівна блондинка заплела волосся в довгу косу, одягла чорне пальто, а щільний затишний шарф обмотала навколо шиї. Юна дівчина зовсім трохи макіяжем підкреслила очі та губи, а також доповнила образ золотими сережками.

Айла Філліпс / © Getty Images

Айла — молодша донька Пітера Філіпса та його першої дружини Отем Келлі, онука принцеси Анни і правнучка королеви Єлизавети II. Від січня 2025 року посідає 21-е місце в лінії наслідування британського престолу.

Нагадаємо, її батько Пітер Філліпс також з’явився на заході разом зі своєю нареченою Гаррієт Сперлінг, про заручини з якою оголосив 2025 року.