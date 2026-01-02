- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 186
- Час на прочитання
- 1 хв
Яка вже доросла: молодша дочка Пітера Філіпса зачарувала красою на публічному заході
13-річна донька Пітера Філіпса та онука принцеси Анни з’явилася на святкових кінних перегонах у Челтнемі з родиною.
Айла Філліпс зачарувала публіку, приїхавши на кінний захід на улюбленому королівською родиною іподромі в Челтнемі.
Чарівна блондинка заплела волосся в довгу косу, одягла чорне пальто, а щільний затишний шарф обмотала навколо шиї. Юна дівчина зовсім трохи макіяжем підкреслила очі та губи, а також доповнила образ золотими сережками.
Айла — молодша донька Пітера Філіпса та його першої дружини Отем Келлі, онука принцеси Анни і правнучка королеви Єлизавети II. Від січня 2025 року посідає 21-е місце в лінії наслідування британського престолу.
Нагадаємо, її батько Пітер Філліпс також з’явився на заході разом зі своєю нареченою Гаррієт Сперлінг, про заручини з якою оголосив 2025 року.