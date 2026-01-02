ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
1 хв

Яка вже доросла: молодша дочка Пітера Філіпса зачарувала красою на публічному заході

13-річна донька Пітера Філіпса та онука принцеси Анни з’явилася на святкових кінних перегонах у Челтнемі з родиною.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Айла Філліпс

Айла Філліпс / © Getty Images

Айла Філліпс зачарувала публіку, приїхавши на кінний захід на улюбленому королівською родиною іподромі в Челтнемі.

Чарівна блондинка заплела волосся в довгу косу, одягла чорне пальто, а щільний затишний шарф обмотала навколо шиї. Юна дівчина зовсім трохи макіяжем підкреслила очі та губи, а також доповнила образ золотими сережками.

Айла Філліпс / © Getty Images

Айла Філліпс / © Getty Images

Айла — молодша донька Пітера Філіпса та його першої дружини Отем Келлі, онука принцеси Анни і правнучка королеви Єлизавети II. Від січня 2025 року посідає 21-е місце в лінії наслідування британського престолу.

Нагадаємо, її батько Пітер Філліпс також з’явився на заході разом зі своєю нареченою Гаррієт Сперлінг, про заручини з якою оголосив 2025 року.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
186
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie