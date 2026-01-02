ТСН у соціальних мережах

У шкірянці та білих джинсах: Белла Хадід сходила на шопінг на курорті

29-річна модель Белла Хадід, як і багато знаменитостей, зараз перебуває на відпочинку на курорті в Аспені.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Белла Хадід

Белла Хадід / © Getty Images

Модель сфотографували на вулицях курорту із великим зеленим пакетом у руках. Очевидно, що Хадід поїхала на шопінг, де й потрапила під приціл папараці.

Одягнена Белла була у білі прямі джинси, білий топ та коротку шкіряну куртку. Взула модель шкіряні черевики на невисоких підборах. Також Хадід розпустила світле волосся, зачесавши його назад і одягла обруч. У неї на обличчі були маленькі сонцезахисні окуляри, а у вухах сережки з камінням.

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Також на курорті папараці вдалося заскочити Кім Кардашян у хутряному пальті, яка прямувала до ресторану.

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

І співачку Мераю Кері, яка ходила до магазину Gucci теж за покупками.

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

