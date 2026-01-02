- Дата публікації
У шкірянці та білих джинсах: Белла Хадід сходила на шопінг на курорті
29-річна модель Белла Хадід, як і багато знаменитостей, зараз перебуває на відпочинку на курорті в Аспені.
Модель сфотографували на вулицях курорту із великим зеленим пакетом у руках. Очевидно, що Хадід поїхала на шопінг, де й потрапила під приціл папараці.
Одягнена Белла була у білі прямі джинси, білий топ та коротку шкіряну куртку. Взула модель шкіряні черевики на невисоких підборах. Також Хадід розпустила світле волосся, зачесавши його назад і одягла обруч. У неї на обличчі були маленькі сонцезахисні окуляри, а у вухах сережки з камінням.
Також на курорті папараці вдалося заскочити Кім Кардашян у хутряному пальті, яка прямувала до ресторану.
І співачку Мераю Кері, яка ходила до магазину Gucci теж за покупками.