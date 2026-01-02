ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
209
Час на прочитання
2 хв

Молодий чоловік шокував імператора Японії: що він зробив (фото)

Інцидент у столиці Японії стався під час оголошення традиційної новорічної промови імператора.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Імператор Японії Нарухіто

Імператор Японії Нарухіто / © Associated Press

У п’ятницю, 2 січня, молодий чоловік повністю роздягнувся перед імператором Японії та його родиною, які вітали публіку з нагоди Нового року

Про це повідомляє Malay Mail з посиланням на японські ЗМІ.

Чоловік, який перебував у першому ряду під час новорічної промови імператора Нарухіто з балкона Імператорського палацу у Токіо, раптово зняв із себе одяг і голим перестрибнув через бар’єр перед собою.

Його негайно затримали службовці Імператорської гвардії та поліції Токіо, які загорнули його в ковдру.

/ © із соцмереж

© із соцмереж

Інцидент стався одразу після того, як члени імператорської родини, включно з імператором Нарухіто та імператрицею Масако, з’явилися на балконі.

У своїй новорічній промові імператор Нарухіто висловив побажання мирного року людям, які постраждали від стихійних лих.

За даними джерел приватного телеканалу TBS, молодий чоловік оголосив у соціальних мережах, що з’явиться голим під час імператорського новорічного вітання. Він також розповів слідчим, що справив нужду в Імператорському палаці «заради миру у всьому світі, після отримання божественного одкровення».

Імператорська родина, коріння якої, за легендою, сягає 2600 років у минуле, офіційно відмовилася від свого божественного права на правління після капітуляції Японії наприкінці Другої світової війни. В результаті вона не має жодної політичної влади.

Однак, ця імператорський дім залишається потужним символом у Японії, і члени імператорської родини загалом користуються повагою суспільства.

Нагадаємо, минулого року в Японії вперше в історії прем’єр-міністеркою стала жінка — Санае Такаїті.

Дата публікації
Кількість переглядів
209
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie