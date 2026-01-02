- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 209
- Час на прочитання
- 2 хв
Молодий чоловік шокував імператора Японії: що він зробив (фото)
Інцидент у столиці Японії стався під час оголошення традиційної новорічної промови імператора.
У п’ятницю, 2 січня, молодий чоловік повністю роздягнувся перед імператором Японії та його родиною, які вітали публіку з нагоди Нового року
Про це повідомляє Malay Mail з посиланням на японські ЗМІ.
Чоловік, який перебував у першому ряду під час новорічної промови імператора Нарухіто з балкона Імператорського палацу у Токіо, раптово зняв із себе одяг і голим перестрибнув через бар’єр перед собою.
Його негайно затримали службовці Імператорської гвардії та поліції Токіо, які загорнули його в ковдру.
Інцидент стався одразу після того, як члени імператорської родини, включно з імператором Нарухіто та імператрицею Масако, з’явилися на балконі.
У своїй новорічній промові імператор Нарухіто висловив побажання мирного року людям, які постраждали від стихійних лих.
За даними джерел приватного телеканалу TBS, молодий чоловік оголосив у соціальних мережах, що з’явиться голим під час імператорського новорічного вітання. Він також розповів слідчим, що справив нужду в Імператорському палаці «заради миру у всьому світі, після отримання божественного одкровення».
Імператорська родина, коріння якої, за легендою, сягає 2600 років у минуле, офіційно відмовилася від свого божественного права на правління після капітуляції Японії наприкінці Другої світової війни. В результаті вона не має жодної політичної влади.
Однак, ця імператорський дім залишається потужним символом у Японії, і члени імператорської родини загалом користуються повагою суспільства.
Нагадаємо, минулого року в Японії вперше в історії прем’єр-міністеркою стала жінка — Санае Такаїті.