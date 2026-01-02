Молодий чоловік шокував імператора Японії: що він зробив (фото)

Імператор Японії Нарухіто / © Associated Press

У п’ятницю, 2 січня, молодий чоловік повністю роздягнувся перед імператором Японії та його родиною, які вітали публіку з нагоди Нового року

Про це повідомляє Malay Mail з посиланням на японські ЗМІ.

Чоловік, який перебував у першому ряду під час новорічної промови імператора Нарухіто з балкона Імператорського палацу у Токіо, раптово зняв із себе одяг і голим перестрибнув через бар’єр перед собою.

Його негайно затримали службовці Імператорської гвардії та поліції Токіо, які загорнули його в ковдру.

© із соцмереж

Інцидент стався одразу після того, як члени імператорської родини, включно з імператором Нарухіто та імператрицею Масако, з’явилися на балконі.

У своїй новорічній промові імператор Нарухіто висловив побажання мирного року людям, які постраждали від стихійних лих.

За даними джерел приватного телеканалу TBS, молодий чоловік оголосив у соціальних мережах, що з’явиться голим під час імператорського новорічного вітання. Він також розповів слідчим, що справив нужду в Імператорському палаці «заради миру у всьому світі, після отримання божественного одкровення».

Імператорська родина, коріння якої, за легендою, сягає 2600 років у минуле, офіційно відмовилася від свого божественного права на правління після капітуляції Японії наприкінці Другої світової війни. В результаті вона не має жодної політичної влади.

Однак, ця імператорський дім залишається потужним символом у Японії, і члени імператорської родини загалом користуються повагою суспільства.

Нагадаємо, минулого року в Японії вперше в історії прем’єр-міністеркою стала жінка — Санае Такаїті.