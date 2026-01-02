У розкішній сукні та діамантовій тіарі: королева Мері з чоловіком-королем відвідала новорічний бенкет

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

Їхні королівські Величності влаштували традиційний новорічний прийом для уряду, представників офіційної Данії та двору в палаці Крістіана VII в Амалієнборгу.

Захід відвідала і королева Маргрете II, мати короля Фредеріка X.

Королева Мері / © Getty Images

На бенкеті королева Мері з’явилася в мереживному топі від Lasse Spangenberg і сукні з пишним подолом від Jesper Høvring. На голові у королеви була тіара-бандо з діамантами огранювання «троянда», а у вухах сережки з діамантового гарнітуру данської корони. Королева зібрала волосся у низький пучок і зробила виразний вечірній макіяж.

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

У Instagram данської королівської родини поділилися відео з прибуття королівського подружжя на бенкет до палацу.