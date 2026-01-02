ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
1 хв

У розкішній сукні та діамантовій тіарі: королева Мері з чоловіком-королем відвідала новорічний бенкет

Королева Марія та король Фредерік X відвідали новорічний прийом та бенкет в Амалієнборгському палаці в Копенгагені.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мері та король Фредерік X

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

Їхні королівські Величності влаштували традиційний новорічний прийом для уряду, представників офіційної Данії та двору в палаці Крістіана VII в Амалієнборгу.

Захід відвідала і королева Маргрете II, мати короля Фредеріка X.

Королева Мері / © Getty Images

Королева Мері / © Getty Images

На бенкеті королева Мері з’явилася в мереживному топі від Lasse Spangenberg і сукні з пишним подолом від Jesper Høvring. На голові у королеви була тіара-бандо з діамантами огранювання «троянда», а у вухах сережки з діамантового гарнітуру данської корони. Королева зібрала волосся у низький пучок і зробила виразний вечірній макіяж.

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

У Instagram данської королівської родини поділилися відео з прибуття королівського подружжя на бенкет до палацу.

Дата публікації
Кількість переглядів
136
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie