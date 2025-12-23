Данські король Фредерік X і колишня королева Маргрете II показали, як створювали різдвяні прикраси

Королева Маргрете II і король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

Палац поділився несподіваними фото короля поруч із його матір’ю, королевою Маргрете, в межах спеціального новорічного плану, що відображає їхню близькість та сімейну єдність. Місцем зустрічі було обрано палац Френденсборг, де мати та син зустрілися за обідом.

Це була незвичайна обстановка, повна символізму та емоцій, де вони продовжили популярну данську традицію — в’язання різдвяних сердець для прикраси ялинок. Найзворушливіший момент настав, коли королева Маргрете, зізналася, що не змогла навчити Фредеріка та його брата в’язати в дитинстві.

Метою публікацій цих фото було запросити всіх приєднатися, насолодитися процесом та відсвяткувати чарівництво Різдва разом зі своєю матір’ю.

«Думаю, нам разом це вдалося», — радісно прокоментували король і екскоролева.

Нагадаємо, раніше ми показували, як датський «запасний» принц показав нові фото своєї родини та чарівного вихованця. Він молодший син королеви Маргрете II.