ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
1 хв

Данські король Фредерік X і колишня королева Маргрете II показали, як створювали різдвяні прикраси

Данська королівська родина поділилася зворушливим відео, на якому колишня королева Маргрете II та її син король Фредерік X створюють традиційну різдвяну прикрасу.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Маргрете II та король Фредерік X

Королева Маргрете II і король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

Палац поділився несподіваними фото короля поруч із його матір’ю, королевою Маргрете, в межах спеціального новорічного плану, що відображає їхню близькість та сімейну єдність. Місцем зустрічі було обрано палац Френденсборг, де мати та син зустрілися за обідом.

Це була незвичайна обстановка, повна символізму та емоцій, де вони продовжили популярну данську традицію — в’язання різдвяних сердець для прикраси ялинок. Найзворушливіший момент настав, коли королева Маргрете, зізналася, що не змогла навчити Фредеріка та його брата в’язати в дитинстві.

Королева Маргрете II і король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

Королева Маргрете II і король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

Метою публікацій цих фото було запросити всіх приєднатися, насолодитися процесом та відсвяткувати чарівництво Різдва разом зі своєю матір’ю.

«Думаю, нам разом це вдалося», — радісно прокоментували король і екскоролева.

Королева Маргрете II  / © Данська королівська родина/Instagram

Королева Маргрете II  / © Данська королівська родина/Instagram

Такса королеви Маргрете II  / © Данська королівська родина/Instagram

Такса королеви Маргрете II  / © Данська королівська родина/Instagram

Королева Маргрете II і король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

Королева Маргрете II і король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

Король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

Король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

Королева Маргрете II / © Данська королівська родина/Instagram

Королева Маргрете II / © Данська королівська родина/Instagram

Нагадаємо, раніше ми показували, як датський «запасний» принц показав нові фото своєї родини та чарівного вихованця. Він молодший син королеви Маргрете II.

Дата публікації
Кількість переглядів
60
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie